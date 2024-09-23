«По пьяни»: что на самом деле погубило отравившихся пельменями детей из Красноярска, признания матери

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В одном из сел Красноярского края многодетная семья оказалась в больнице после ужина с пельменями и курицей из магазина. Все четверо детей скончались в реанимации. Главе семейства и его беременной супруге удалось выжить. Для разбирательства в трагедии правоохранители первым делом направились в местный магазин, где красноярцы приобрели продукты. Однако позже выяснилось, что погубить собственных детей могли родители. О том, что на самом деле произошло в квартире накануне отравления всего семейства расскажет редакция «Радио 1».
Отравление пельменями в Красноярске
«Около 6 часов утра у всех членов семьи появились признаки кишечного расстройства: тошнота, головокружение, рвота», — рассказали в СК.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о продаже небезопасной продукции. Магазин, где была куплена еда, проверяется, а сама «подозрительная продукция» изъята для экспертизы. Однако новый поворот в деле появился после того, как видеозапись с камер видеонаблюдения из магазина не подтвердила, что семья из Красноярского края, где от отравления погибли четыре ребенка, покупала куриное мясо в местном магазине.
От чего на самом деле умерли дети из КрасноярскаФото: istock /Vera Shestak
Местные жители предполагают, что отравление семейства могло произойти из-за хранения яда для мух на кухне. Якобы отрава находилась рядом с продуктами и по ошибке родители могли добавить смесь в приготовленную еду.
«Говорят, когда готовили пельмени, стояли у них рядом приправа и отрава от мух. И якобы они перепутали, эту отраву от мух насыпали вместо приправы», — пояснила продавщица «Олимпа».
Женщина указала на то, что больше никто из жителей села не высказывал недовольства по поводу своего состояния.
«Если бы дело было в продуктах из магазина, то уже половина деревни пострадала бы», — отметила она.
Между тем, пользователи сети отмечают неурядицы в доме семьи, ставшей жертвой происшествия.
«Уличная обувь на кухне, повсюду пустые бутылки из-под пива, грязь и плесень, пепельница рядом с кроватью. Очевидно, это маргинальная семья. По пьяни они могли добавить в пельмени крысиный яд вместо соли», — рассуждают соседи.Кроме того, выяснилось, что дом, в котором проживало семейство, накануне обрабатывали дихлофосом.
«Очень много странных обстоятельств», «Они сами отравили детей», — предполагают местные жители
Тетя детей рассказала, как везла их в больницу
Тетя семьи, отравившейся пельменями и курицей в районе Красноярска, рассказала «Пятому каналу» о том, как она буквально переносила детей в автомобиль, чтобы отвезти их в больницу.
«Я приехала и не могла достучаться. Он (отец семейства) с трудом вышел, а обратно не смог зайти, я его привела. Дети вышли толпой, я подталкивала среднего, а самого маленького взяла на руки и вынесла к машине. Он у меня с рук обмяк, упал. Я потянула его в машину», — рассказала родственница.
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Мать погибших в Красноярском крае детей раскрыла важную деталь
Женщина, в семье которой четверо детей умерли от отравления, на допросе заявила, что не добавляла посторонних веществ при приготовлении пищи. Она также рассказала, что двое старших детей варили пельмени самостоятельно.
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