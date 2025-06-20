«Будущее — за верифицированным контентом»: Максим Иксанов выступил на ПМЭФ-2025

20 июня 2025, 16:22

Иксанов: Медиапозиционирование становится частью экономической стратегии

Максим Иксанов (Фото: Фонд Роскогресс)

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов выступил на Петербургском международном экономическом форуме. В беседе с участниками он обсудил влияние современных медиа на восприятие проектов. Иксанов отметил, что медиаполе стало важным инструментом управления вниманием, а редакционная работа оказывает большое влияние на инвестиционные решения, потребительские предпочтения и общественные тренды.





Генеральный директор указал, что в условиях переизбытка новостей фильмы и сериалы способны оказать на аудиторию эмоциональное воздействие. Исканов отметил, что российскому бизнесу важно активнее участвовать в производстве историй, которые смогут продвигать конкретные продукты и выстраивать системное позиционирование компаний.

«Медиа, особенно кино, требуют вложений на перспективу. Но именно эти вложения формируют культурную память, ценности и доверие. Если мы не расскажем свою историю — её расскажут за нас», — рассказал Иксанов.