«Букет болезней»: Садовод рассказал, как привести огород в порядок после зимы

Фото: iStock/perfectlab
Весна — самое напряженное время для садоводов. Нужно привести в порядок сад после зимы и подготовиться к новому сезону.
Председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» рассказал, что весна — это праздник, начало сезона, и у каждого на участке свои работы.
Также, по словам садовода, необходимо навести элементарный санитарный порядок на участке: оглядеть деревья, избавиться от засохших, мумифицированных плодов, потому что они в себе таят букет болезней.
Туманов добавил, что их сажать можно прямо в грунт, добавить азотные удобрения, чтобы начали расти побеги.
Читайте также:
Подмосковный эпидемиолог Кобылянская предупредила о раннем пробуждении клещей
«Опасно дарить»: Аллерголог Лапа перечислила самые аллергенные цветы
Аллерголог раскрыла неожиданную опасность всеми любимого чая
«Если вы дачник выходного дня, то не успеете сделать и 10% от того, что надо. Если у вас там по колено воды, что часто бывает, то нужно прокапывать, чтобы вода ушла. Если теплица стояла закрытая, то закидайте участки снегом или торфом, чтобы пропиталась земля», — посоветовал эксперт.
Также, по словам садовода, необходимо навести элементарный санитарный порядок на участке: оглядеть деревья, избавиться от засохших, мумифицированных плодов, потому что они в себе таят букет болезней.
«Собрали — и в печку, в мангал, куда угодно поглубже закопать. Нужно собрать растительные остатки, которые тоже содержат споры болезней — закопать их, потому что это органика. Дальше приступаем к посеву холодостойких культур: морковка, свекла, салат, петрушка, редиска. Они не боятся страшных заморозков. Раньше посеешь — больше соберешь», — посоветовал специалист.
Туманов добавил, что их сажать можно прямо в грунт, добавить азотные удобрения, чтобы начали расти побеги.
«Не надо бояться азотных удобрений. Чаще всего рекомендуют карбамид. Еще нужно обрезать засохшие ветки и сжечь их или закопать в подкормочную яму», — порекомендовал председатель общественной организации «Московский союз садоводов».
Читайте также:
Подмосковный эпидемиолог Кобылянская предупредила о раннем пробуждении клещей
«Опасно дарить»: Аллерголог Лапа перечислила самые аллергенные цветы
Аллерголог раскрыла неожиданную опасность всеми любимого чая
Анастасия Панченко