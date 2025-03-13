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«Букет болезней»: Садовод рассказал, как привести огород в порядок после зимы

Садовод Туманов: в саду нужно избавиться от старых плодов и обрезать ветки
Фото: iStock/perfectlab

Фото: iStock/perfectlab

Весна — самое напряженное время для садоводов. Нужно привести в порядок сад после зимы и подготовиться к новому сезону.
Председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» рассказал, что весна — это праздник, начало сезона, и у каждого на участке свои работы.

«Если вы дачник выходного дня, то не успеете сделать и 10% от того, что надо. Если у вас там по колено воды, что часто бывает, то нужно прокапывать, чтобы вода ушла. Если теплица стояла закрытая, то закидайте участки снегом или торфом, чтобы пропиталась земля», — посоветовал эксперт.

Также, по словам садовода, необходимо навести элементарный санитарный порядок на участке: оглядеть деревья, избавиться от засохших, мумифицированных плодов, потому что они в себе таят букет болезней.

«Собрали — и в печку, в мангал, куда угодно поглубже закопать. Нужно собрать растительные остатки, которые тоже содержат споры болезней — закопать их, потому что это органика. Дальше приступаем к посеву холодостойких культур: морковка, свекла, салат, петрушка, редиска. Они не боятся страшных заморозков. Раньше посеешь — больше соберешь», — посоветовал специалист.

Туманов добавил, что их сажать можно прямо в грунт, добавить азотные удобрения, чтобы начали расти побеги.

«Не надо бояться азотных удобрений. Чаще всего рекомендуют карбамид. Еще нужно обрезать засохшие ветки и сжечь их или закопать в подкормочную яму», — порекомендовал председатель общественной организации «Московский союз садоводов».

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ФНС заблокировала счета «принцессы марафонов» блогера Надин Серовски
13 марта 2025, 09:32

Надежда Артамонова/Надин Серовски (Фото: Телеграм @nadin_serovski_official)

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ заблокировали все счета известного блогера из Иванова Надин Серовски (настоящее имя — Надежда Артамонова - прим. ред.). Она не предоставила налоговую декларацию по зарегистрированному на неё ИП.
Проблемы у 29-летней «надежды всех женщин» из Иваново начались ещё в декабре 2024 года, сообщает телеграм-канал SHOT. Тогда налоговики заинтересовались бухгалтерской отчётностью ИП блогерши, но документы так и не были предоставлены. ФНС заблокировала часть счетов Серовски. А на днях был перекрыт доступ и ко всем остальным. В сентябре прошлого года Надин уже задолжала ФНС 68 миллионов рублей, но сумела сразу же погасить долг.

При этом блогер продолжает активно зарабатывать в России. В конце февраля 2025 года она зарегистрировала ООО «Надин Надин», которое занимается продвижением рекламных агентств. Также с 2023 года работает её компания «Феномен Бьюти». В начале марта Серовски запустила продажу собственной линейки косметики. Ещё один вид дохода «принцессы марафонов» — продажа рекламы. Например, за две сторис она берёт 300 тысяч рублей, а за обзорный цикл на 10 сторис — 1,1 млн рублей.

В 2023 году Надин срочно уехала в Дубай после того, как начались проблемы у Елены Блиновской. Там Серовски и живёт вместе с младшей дочерью. Её старший сын в прошлом году пошёл в первый класс, он живёт с отцом. В Россию блогер, похоже, возвращаться не планирует.

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#сын
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В МЧС запретили сбивать беспилотники подручными средствами
13 марта 2025, 04:53

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В МЧС России запретили гражданам сбивать беспилотники с помощью подручных средств, а также подходить близко к упавшим дронам. Об этом сообщает ТАСС.
«Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами», — предупреждает ведомство.

Также в МЧС просят граждан не использовать радиоаппаратуру, мобильные телефоны и устройства с GPS вблизи с БПЛА. В ведомстве рассказали, что в случае обнаружения дрона необходимо отойти от него на 100 метров, спрятаться за здание или дерево, предупредить других граждан об опасности и позвонить в экстренные службы по номеру 112.

Помимо этого в МЧС попросили не снимать работу ПВО в момент полета беспилотников. К тому же стоит отказаться от съемки военной техники и инфраструктуры, так как это информирует противника.

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#бпла
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#112
#пво
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Комик Поперечный* подал апелляцию на признание его вины в дискредитации ВС РФ
13 марта 2025, 04:40

Данила Поперечный* (Фото: ВК/Данила Поперечный)

Комик и блогер Данила Поперечный* подал апелляционную жалобу в московский городской суд по поводу решения о признании его виновным в дискредитации российской армии. Об этом пишет ТАСС.
«Судом принята к производству апелляционная жалоба Поперечного* на решение суда первой инстанции признать его виновным по административному правонарушению, дата судебного заседания еще не назначена», — пишет агентство.

Указывается, что ранее защита настаивала на прекращении судебного производства по административному делу из-за истечения срока давности. При этом самого Поперечного* на заседании не было.

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#суд
#блогер
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Юрист Адамс: дети мигрантов не смогут учиться в школах РФ без владения языком
13 марта 2025, 02:40

Фото: iStock/hxdbzxy

С апреля дети мигрантов не смогут учиться в школах без успешной сдачи теста на владение русским языком. Об этом рассказал гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
«Пока не уточнено, будет ли предусмотрен единый стандарт тестирования по всей стране, или регионы получат определённую степень свободы в организации данного процесса. Однако очевидно, что успешное прохождение тестирования станет ключевым условием для допуска к обучению по общеобразовательным программам», — объяснил Адамс РИА Новости.

Юрист уточнил, что сами тесты и систему их оценки разработает Рособрнадзор. Эта проверка на знание русского языка станет обязательной для всех несовершеннолетних, родившихся в семьях без гражданства РФ.

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Аэропорты Волгограда, Калуги и Саратова приостановили работу
12 марта 2025, 23:55

Фото: iStock/aapsky

В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.
Информация о приостановке работы аэропортов появилась в 23:00.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC) – с 21.12 мск; Саратов (Гагарин; UWSG) – с 22.30 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — пишет в telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Уже в 23:25 появилось сообщение о приостановке работы волгоградского аэропорта.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 23:10 МСК введены также в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)», — рассказал Кореняко.

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