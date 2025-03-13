«Букет болезней»: Садовод рассказал, как привести огород в порядок после зимы

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ заблокировали все счета известного блогера из Иванова Надин Серовски (настоящее имя — Надежда Артамонова - прим. ред.). Она не предоставила налоговую декларацию по зарегистрированному на неё ИП.