Подмосковный эпидемиолог Кобылянская предупредила о раннем пробуждении клещей

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В Подмосковье из-за аномального потепления раньше обычного проснулись клещи. Заведующая эпидемиологическим отделом Раменской больницы Надежда Кобылянская предупредила об опасности их укусов и рассказала, как избежать их.
Как напомнила врач, клещевой энцефалит – тяжёлое инфекционное заболевание, которое переносят клещи. Для защиты от них она рекомендует в первую очередь вакцинацию.
По словам Кобылянской, соблюдение профилактических мер позволит снизить риск заражения опасными инфекциями, переносимыми клещами.
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«Прививка особенно важна для тех, кто часто бывает на природе – туристов, работников лесного хозяйства, железнодорожников. Следует также правильно одеваться перед выходом на природу. Одежда должна быть светлой и однотонной, чтобы легче было заметить клещей. Открытые участки тела и одежду необходимо обрабатывать репеллентами», – сказала Кобылянская, слова которой приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.Если клещ всё же укусил, нужно как можно скорее обратиться к медикам для осмотра. При необходимости они назначат профилактическое лечение.
По словам Кобылянской, соблюдение профилактических мер позволит снизить риск заражения опасными инфекциями, переносимыми клещами.
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Лора Луганская