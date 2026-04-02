«Букварь» и «Маленький принц» возглавили рейтинг детских книг
«Букварь» Надежды Жуковой, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери и сборник «Стихи-болтушки» Наталии Волковой и Андрея Кузечкина стали лидерами продаж в детском сегменте. Об этом пишет РИА Новости.
Пресс-служба издательской группы «Эксмо-АСТ» назвала самые популярные издания 2025 года. «Букварь» в разных обложках показал рекордный тираж — почти 400 тысяч экземпляров. Пособия того же автора «Прописи» тоже востребованы у покупателей.
Философская сказка «Маленький принц» от издательства «Эксмодетство» разошлась тиражом около 60 тысяч копий. Книгу любят и дети, и взрослые.
Департамент детской и подростковой литературы АСТ отметил высокий спрос на другие издания. В список попали «Сказки» Владимира Сутеева, кулинарный сборник Валентины Дмитриевой «Готовлю сам без мамы», а также стихи Агнии Барто и Корнея Чуковского.
Издательство «Махаон» сообщило о популярности своих книг. Среди них — пособие логопеда Елены Косиновой «Пишем вместе с логопедом», «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова и «Денискины рассказы» Виктора Драгунского.
