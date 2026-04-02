В двух столичных аэропортах ввели временные ограничения
В столичных аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.
В ведомстве отметили, что такие меры приняли в целях обеспечения безопасности полетов. В настоящее время авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров также предупредили, что возможны изменения в расписании рейсов.
Срок действия ограничений и точные причины их введения не называются.
