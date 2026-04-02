В двух столичных аэропортах ввели временные ограничения

В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на полеты
В столичных аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.



В ведомстве отметили, что такие меры приняли в целях обеспечения безопасности полетов. В настоящее время авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров также предупредили, что возможны изменения в расписании рейсов.

Срок действия ограничений и точные причины их введения не называются.

Ранее сообщалось, что в США борт Republic Airways не смог сесть с первого раза из-за ошибки пилотов, перепутавших частоту с диспетчерами.

Лидия Пономарева

