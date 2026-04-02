Названы сроки внедрения беспилотного транспорта в России

02 апреля 2026, 04:35

ТАСС: общественный транспорт в РФ может стать беспилотным через пять лет

В перспективе ближайших пяти лет на дорогах общего пользования в России могут появиться беспилотные автобусы и электробусы. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра транспорта РФ Константин Пашков в ходе Международного транспортно‑логистического форума.





Отвечая на вопрос о сроках внедрения технологии, чиновник подчеркнул, что автономность транспорта является одним из самых перспективных направлений.



«Мы идем к максимальной автономности транспорта в принципе. И мы понимаем, что это существенно скажется на росте производительности труда. Поэтому горизонт, наиболее реальный, — это от пяти лет плюс», — сказал Пашков.