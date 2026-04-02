Названы профессии с самыми быстрорастущими зарплатами
Аналитик hh.ru Илья Федоров отметил, что в первом квартале 2026 года сварщики стали лидерами по росту зарплат на российском рынке труда. Об этом пишет РИА Новости.
Оклад этой категории работников увеличился на 148,1 тысячи рублей. На втором месте оказались монтажники с прибавкой в 64,7 тысячи рублей. Третью строчку заняли руководители групп разработки, чей оклад вырос на 58 тысяч рублей. Геологи и технические писатели также отметились значительным увеличением зарплат — на 49,9 и 40,7 тысячи рублей соответственно.
Эксперты зафиксировали рост окладов у электромонтажников, курьеров, главных врачей и заведующих отделениями. Работодатели начали предлагать больше денег агентам по недвижимости и сетевым инженерам.
Несмотря на позитивные тренды, аналитики ожидают замедления роста зарплат в ближайшем будущем. Илья Федоров прогнозирует, что предприятия столкнутся с увеличением издержек и закредитованностью. Это может привести к тому, что компании сосредоточатся на удержании квалифицированных сотрудников, а не на найме новых.
