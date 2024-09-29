Булгаков просит выпустить его из СИЗО, ссылаясь на статус ветерана

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Экс-замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков требует от суда замены избранной меры пресечения в виде заключению под стражу на иную, которая не предполагает лишения свободы, сославшись на статус ветерана боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.
В материалах суда отмечается, что Булгаков награждён госнаградами, имеет благодарности. Он исключительно положительно характеризуется, имеет статус ветерана боевых действий, страдает несколькими заболеваниями, в связи с которыми нуждается в лечении.
Защита отмечается, что Булгаков не собирается скрываться, поэтому требует изменения меры пресечения на домашний арест или запрет определённых действий.
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Анастасия Чинкова