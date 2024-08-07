Генералу Булгакову предъявлено обвинение по делу о мошенничестве

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Обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере предъявлено генералу Дмитрию Булгакову. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.
«Оно (обвинение) связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге», — прокомментировали журналистам.Дмитрий Булгаков был главным тыловиком Минобороны РФ. Ранее сообщалось, что обвиняемый в коррупции фигурант уголовного дела сотрудничает со следствием. Экс-замглавы оборонного ведомства дает показания, а также пытается доказать, что непричастен к преступлениям, которые ему инкриминируют. Вместе с тем он не признает вину.
Булгакова отправили в СИЗО в конце июля.
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Никита Кротов