Бульвар имени А.П. Чехова планируют благоустроить в текущем году

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
В ходе благоустройства будут сохранены все пешеходных маршрутов, на основе которых и строится план работы.
«На бульваре появится фонтан с арт-объектом по мотивам произведения «Чайка». В зоне отдыха под навесом появится уличная библиотека, где все желающие смогут почитать книги как в бумажном, так и электронном варианте. На площади также будут высажены цветники и вишни. <…> Со стороны ул. Чехова будет располагаться главная входная группа в духе произведений писателя, а на протяжении всей аллеи размещены арт-объекты, посвященные главным произведениям Чехова, которые были написаны в Мелихово»,— поделился министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
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