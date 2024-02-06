Обновить сквер защитников Москвы в Лобне рассчитывают в 2024-2025 годах

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Завершить реконструкцию Центрального парка в Лобне планируется в августе. Об этом временно исполняющий полномочия главы городского округа Анна Кротова заявила губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Одной из тем встречи стали планы по благоустройству общественных пространств.
«Сейчас у нас продолжается реконструкция Центрального парка, завершить её планируем в августе. Жители также ждут благоустройства сквера защитников Москвы, который в 2021 году занял первое место в народном голосовании. Я предварительно обсудила этот вопрос с министром благоустройства, и проект поддержан. Мы думаем, чтобы сдвинуть пораньше сроки реализации – на 2024-2025 годы», – сказала Кротова.Кроме того, в 2026 году планируется привести в порядок ещё один сквер – в микрорайоне Депо. Он стал победителем III Всероссийского голосования за объекты благоустройства в 2024 году.
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Лора Луганская