В парке Долгопрудного открыли скульптурную группу, посвящённую детям

Фото: пресс-служба Минблаго МО
«Скульптура была создана в «Мастерской Алексея Шилова». Она символизирует добро, свет и радость детства, напоминая о важности семьи и детей в жизни каждого человека», – отметили в ведомстве.Там напомнили, что в парке продолжается комплексная модернизация по нацпроекту «Жильё и городская среда».
«Парк открылся к 30-летию Победы весной 1975 года. За почти полвека изменились стандарты оформления и функциональности таких территорий. Поэтому мы решили привести это место в порядок, обновить инфраструктуру. Планируется, что весной-летом работы будут завершены, и уже осенью любимый парк предстанет перед горожанами в современном виде», – поделился планами министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Общая площадь объекта – 16 га. Там обустроят входные группы, обновят дорожки и тропинки, благоустроят историческую аллею, установят сухой фонтан.
Для любителей активного отдыха на территории построят скейт-парк, а для проведения массовых мероприятий – амфитеатр, большую и малую сцены. Кроме того, в парке проведут озеленение, установят современную систему уличного освещения и камеры видеонаблюдения.
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