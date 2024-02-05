Из парков Подмосковья за неделю убрали более 31 тыс кубометров снега

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Более 31 тысячи кубометров снега убрали из парков Московской области за минувшую неделю, в работах было занято более 500 человек, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Подмосковья.
«За неделю с 29 января по 4 февраля из парков вывезли более 31 тысячи кубометров снега. Было задействовано 526 человек и 142 единицы спецтехники», — цитируются в сообщении слова главы министерства Михаила Хайкина.Снег в парках убирают в первую очередь с центральных аллей, затем расчищаются второстепенные дорожки, спортивные и детские площадки. Все очищенные от снега поверхности обрабатываются противогололедными материалами.
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Лев Каштанов