Бурдж-Халифа окрасилась цветами российского флага в связи с терактом в «Крокусе»

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Бурдж-Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) окрашена в цвета российского флага в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщило информационное агентство WAM в социальной сети X.
На фасаде самой высокой в мире башни появились слова «Объединенные Арабские Эмираты поддерживают Россию» на арабском и английском языках. Кроме того, власти ОАЭ осветили трехцветными флагами такие достопримечательности страны, как штаб-квартира нефтегазовой компании ADNOC, отель Бурда Аль-Араб и Дубайская рамка.
В воскресенье, 24 марта, в России был объявлен общенациональный траур по жертвам терактов.
В знак солидарности с российским народом траур был объявлен также в Республике Сербской, Никарагуа и Абхазии. На посольствах Великобритании и Австралии в Москве были приспущены флаги.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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В воскресенье, 24 марта, в России был объявлен общенациональный траур по жертвам терактов.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Александр Климов