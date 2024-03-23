В Кемеровской области объявили трёхдневный траур из-за теракта в «Крокусе»

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В Кемеровской области объявили трёхдневный траур из-за теракта в подмосковном Красногорске.
Губернатор региона Сергей Цивилев объявил 23, 24 и 25 марта днями траура. В этот период в области отменяются все массовые культурные, спортивные и иные мероприятия.
Кроме того, он призвал местные телерадиокомпании отменить все развлекательные передачи.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области на уличных билбордах и экранах появились слова соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в Красногорске.
По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 93 человека, однако их число, по сообщениям СК РФ, ещё может вырасти.
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Кроме того, он призвал местные телерадиокомпании отменить все развлекательные передачи.
По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 93 человека, однако их число, по сообщениям СК РФ, ещё может вырасти.
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Анастасия Чинкова