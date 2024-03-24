МИД раскритиковал Киев за «пляску на костях»

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В то время как люди во всем мире выражают поддержку России и осуждают теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске 22 марта, киевские пропагандисты «пляшут на костях», заявил российский МИД на своем Telegram-канале.
В МИД отметили, что на официальную страницу министерства в социальных сетях стали поступать десятки сообщений с выражением поддержки и солидарности с Россией.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский стал единственным главой государства, упомянувшим якобы причастность России к трагедии в «Крокус Сити Холле». Она подчеркнула, что слова Зеленского разоблачили его самого.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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«На фоне устроенной украинскими пропагандистами пляски на костях, люди со всех континентов выражают глубокие соболезнования , а также всемерно осуждают эту страшную террористическую атаку против невинных граждан», – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Александр Климов