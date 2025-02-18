«Невысокий интеллектуальный уровень»: Милонов высказался об иностранных брендах

Виталий Милонов (фото: ВКонтакте @milonov)
Уход иностранных брендов с российского рынка с самого начала был политической акцией, которая говорила «о невысоком интеллектуальном уровне тех, кто всё это режиссировал». Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
По его мнению, компании заставили покинуть Россию, чтобы раскачать внутреннее недовольство внутри страны. При этом он подчеркнул, изначально было ясно, что ушедшие бренды все равно вернутся на российский рынок.
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«Что говорить — половина из них уже давно преспокойно работает в наших ТЦ под новыми названиями… Западные планировщики обсчитались и вместо урона нам нанесли пробоину ниже ватерлинии своим национальным экономикам», — пояснил парламентарий в беседе с RT.Читайте также:
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Данил Пономарев