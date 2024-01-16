Бурматов: К гибели мужчины от нападения собак привела халатность местных властей

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что к гибели бездомного мужчины после нападения на него стаи собак в Хабаровске привели бездействие и халатность местных властей в отношении проблемы уличных животных.
«У регионов есть все полномочия для решения этих проблем. Но местные чиновники этими полномочиями эффективно не пользуются, из-за чего случаются трагедии и смерти. В регионах, где ведётся отлов, стерилизация безнадзорных животных, поддерживаются волонтёрские организации, такой проблемы нет. В Хабаровске после этого случая будет проведена проверка со стороны прокуратуры. Она закончится возбуждением уголовного дела в отношении должностных лиц по факту халатности, бездействия и создания условий, приводящих к гибели человека», — пояснил в беседе с NEWS.ru Бурматов.
Ранее сообщалось о трагедии, когда в Хабаровске стая бродячих собак напала на бездомного мужчину, в результате нападения тот скончался.
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