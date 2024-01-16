В Хабаровске стая бродячих собак загрызла бездомного

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В Хабаровске стая бродячих собак напала на бездомного мужчину, в результате нападения тот скончался. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.
«Ранним утром 16 января по улице Айвазовского тая бездомных собак напала на мужчину, 38-летний мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», — проинформировали в региональной прокуратуре.
Подробности и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.
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