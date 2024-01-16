В Хабаровске стая бродячих собак загрызла бездомного

Объекты и граждане США не пострадали в результате ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по Эрбилю — административному центру Иракского Курдистана (автономный регион на севере Ирака), сообщает Reuters. В свою очередь, телеканал ABC сообщил о четырех погибших, при этом его источник подтвердил, что среди американских военных жертв нет.