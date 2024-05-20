Бюст святого равноапостольного Николая Японского появился в посёлке Правдинский

Фото: Пушкинское Благочиние
В посёлке Правдинский открыли памятник равноапостольному Николаю Японскому. Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский, он посвящён памяти погибших в зоне СВО воинов.
Бюст расположен на территории Никольского храма, настоятелем в котором служит протоиерей Кирилл (Соколов). Это один из основателей и организаторов Православного турнира единоборств на Кубок имени Николая Японского.
Торжественное освящение монумента провёл благочинный Пушкинского церковного округа отец Василий Ковальчук. Акция собрала около 70 человек. Фото: Пушкинское Благочиние
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«В 2022 году из профессиональных спортсменов был создан боевой отряд «Союз» для участия в СВО. Некоторые выступали на «Кубке Равноапостольного Николая Японского». Недавно трое из них погибли. Памятник посвятили им. Имена Сергея Увицкого, Михаила Тюляндина и Максима Стребцова высечены на гранитном постаменте», – отметил священник.
Торжественное освящение монумента провёл благочинный Пушкинского церковного округа отец Василий Ковальчук. Акция собрала около 70 человек. Фото: Пушкинское Благочиние
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Лора Луганская