Жителей посёлка Лесной пригласили на встречу в формате выездной администрации

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова
В четверг, 23 мая, в рабочем посёлке Лесной пройдёт встреча с жителями в формате выездной администрации. Об этом сообщил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
«На встрече будут присутствовать представители правительства Московской области, профильные заместители, руководители подведомственных учреждений и активисты «Единой России». Встреча состоится в ДК «Сириус» по адресу: ул. Школьная, д. 7. Предварительная запись не требуется», – написал Красноцветов в своём телеграм-канале.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял, что практика выездных администраций в Подмосковье отлично себя зарекомендовала, поэтому она должна быть продолжена.
Глава региона поручил профильным ведомствам регулярно проводить такие встречи с жителями, поскольку, как он считает, важно не откладывать решение насущных вопросов в долгий ящик.
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Лора Луганская