В Пушкинском округе продолжаются ремонтные работы на детских площадках

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
На детских площадках в Пушкинском продолжают появляться опознавательные стикеры. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино
На игровые элементы теперь клеят стикеры для оповещения жителей региона о дате устранения поломок на детских площадках.
Стоит отметить, что данное нововведение помогает понять жителям, что дефект есть в плане и двор не остался без проверки и внимания со стороны ответственной организации.
Читайте также:
Глава Пушкино Красноцветов проверил ход строительства школ в округе
В Пушкино проводят ремонтные работы подъездов
В городском округе Пушкино реконструируют ВЗУ в поселке Лесной
«Наклейки в виде облачка или заплатки «Все знают, что я поломался. Меня скоро починят!», «На мне бегали, прыгали, играли, и я немного устал. Дайте мне отдохнуть, скоро меня починят!» сообщат родителям важную информацию. Очередные стикеры были замечены на детских площадках на улице Б. Тарасовская в Челюскинском и на улице Садовой в Софрино», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что данное нововведение помогает понять жителям, что дефект есть в плане и двор не остался без проверки и внимания со стороны ответственной организации.
Читайте также:
Глава Пушкино Красноцветов проверил ход строительства школ в округе
В Пушкино проводят ремонтные работы подъездов
В городском округе Пушкино реконструируют ВЗУ в поселке Лесной
Мира Полтева