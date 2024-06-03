Бьюти-эксперт Мирзабекова: Россия может стать законодателем мод в сфере красоты

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Управляющий директор столичного салона красоты Гульнара Мирзабекова высказала уверенность в том, что Россия может стать законодателем моды в бьюти-индустрии.
«Абсолютно точно мы можем быть новыми законодателями в сферах парикмахерского мастерства, косметологии, ведь наши медики лучшие в мире по знаниям в мейкапе, ногтевом сервисе. Наши мастера – самые грамотные, они не только создают идеальный результат, они сохраняют здоровье – самое важное, что есть у человека!» – прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Мирзабекова.
Она подчеркнула, что никто не может сравниться со вкусом и аккуратностью российских мастеров, а уникальности русских женщин и русского подхода к красоте нет равных нигде в мире.
А до этого стилист Эльвира Янковская рекомендовала иметь в гардеробе джинсы прямого кроя, цвета индиго и средней посадки в качестве базовой вещи.
«Любому человеку во все времена подойдут джинсы прямого кроя, цвета индиго, классической длины и средней посадки – пояс вещи должен быть на талии и ни в коем случае не занижен», – пояснила в беседе с «Москвой 24» Янковская.
Ранее бьюти-блогер и основатель салона красоты Рия Горбунова заявила, что для сохранения здоровья кожи вокруг глаз необходим грамотный уход, правильное питание, здоровый сон и отказ от вредных привычек.
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