Россиянкам раскрыли идею необычного летнего макияжа

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Профессиональный визажист Александра Никитина заявила, что летом будут весьма уместны быстрый макияж в единой гамме и вариант с насыщенным ярким цветом на глазах.
При этом она добавила, что весьма необычным будет макияж с акцентом на нижнем веке.
До этого россиянам раскрыли пользу скрабов для тела. Как пишет Общественная Служба Новостей, в частности, кофейный скраб замедляет старение кожи и способствует выработке коллагена. Такой косметический продукт можно сделать самостоятельно. Специалисты рекомендуют смешать соль и кофе до состояния порошка, а поле добавить полезное масло.
Ранее технолог-разработчик косметического бренда Анастасия Новикова поделилась, что летом для ухода за кожей рекомендуется использовать крема с SPF.
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«Самый необычный вариант летнего макияжа получится, если прокрасить яркими тенями не верхнее, а нижнее веко. Но делать это важно кисточкой или хотя бы ватной палочкой – просто растушевать пальцами аккуратно не получится», — поделилась в беседе с «Москвой 24» Никитина.
До этого россиянам раскрыли пользу скрабов для тела. Как пишет Общественная Служба Новостей, в частности, кофейный скраб замедляет старение кожи и способствует выработке коллагена. Такой косметический продукт можно сделать самостоятельно. Специалисты рекомендуют смешать соль и кофе до состояния порошка, а поле добавить полезное масло.
Ранее технолог-разработчик косметического бренда Анастасия Новикова поделилась, что летом для ухода за кожей рекомендуется использовать крема с SPF.
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Мелисса Тимофеева