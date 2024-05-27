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Россиянкам раскрыли идею необычного летнего макияжа

Визажист Никитина предложила идеи для летнего макияжа
27 мая 2024, 19:37
Фото: iStock/Mikhail Spaskov

Фото: iStock/Mikhail Spaskov

Профессиональный визажист Александра Никитина заявила, что летом будут весьма уместны быстрый макияж в единой гамме и вариант с насыщенным ярким цветом на глазах.
При этом она добавила, что весьма необычным будет макияж с акцентом на нижнем веке.

«Самый необычный вариант летнего макияжа получится, если прокрасить яркими тенями не верхнее, а нижнее веко. Но делать это важно кисточкой или хотя бы ватной палочкой – просто растушевать пальцами аккуратно не получится», — поделилась в беседе с «Москвой 24» Никитина.



До этого россиянам раскрыли пользу скрабов для тела. Как пишет Общественная Служба Новостей, в частности, кофейный скраб замедляет старение кожи и способствует выработке коллагена. Такой косметический продукт можно сделать самостоятельно. Специалисты рекомендуют смешать соль и кофе до состояния порошка, а поле добавить полезное масло.

Ранее технолог-разработчик косметического бренда Анастасия Новикова поделилась, что летом для ухода за кожей рекомендуется использовать крема с SPF.

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Запуск спутника КНДР закончился неудачей
27 мая 2024, 19:15

Фото: istock / DedMityay

Запуск разведывательного спутника Северной Кореи завершился неудачей.
Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на ТАСС.

Ракета-носитель взорвалась на этапе работы первой ступени. Запуск ракеты с аппаратом «Маллиген-1» состоялся 27 мая с космодрома Сохэ.

В марте Министерство обороны Южной Кореи объявило о планах запуска второго разведывательного спутника для усиления наблюдения за Северной Кореей. Новый спутник будет оснащен радаром с синтезированной апертурой, который сможет собирать данные в любых погодных условиях.

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Педагог Неверова раскрыла, когда лучше начинать подготовку к ЕГЭ
Педагог Неверова рекомендовала готовиться к ЕГЭ с 9-ого класса
27 мая 2024, 19:03

Фото: iStock/mapo

Руководитель департамента преподавания образовательной компании Полина Неверова объяснила, что наилучшим вариантом подготовки к ЕГЭ является начать её с 9-ого класса.
При этом готовиться к экзамену лучше поэтапно, считает эксперт.

«Если школьник планирует сдавать 4 экзамена, то в 10-ом классе можно досконально изучить 2 наиболее сложных предмета, а в 11-ом заниматься регулярными решениями вариантов экзамена и усваивать стандарты сдачи ответов. Оставшиеся 2 предмета можно начать изучать с лета перед 11-ым. Так получится спокойно подготовиться к 4 экзаменам», — пояснила в беседе с Газета.ру Неверова.

Ранее сообщалось, что почти 1,4 тыс школьников примут участие в сдаче Единого государственного экзамена в городском округе Химки.

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#экзамены
#школа
#образование
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Забрал свой член и уехал за границу: Пригожин прокомментировал побег рэпера VACÍO
Пригожин: от убежавшего в США рэпера Vacio остался один носок
27 мая 2024, 18:47

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Российский композитор и продюсер Иосиф Пригожин заявил, что от рэпера VACÍO (Николай Васильев), сбежавшего в США, остался только носок, который он надевал на половой орган во время вечеринки у телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Пригожин отметил, что музыкант не умеет отвечать за свои слова. По словам известного композитора, такие люди, как рэпер, являются «недорогими».

Васильев жил в свободной стране и мог здесь реализоваться, а чем в дальнейшем музыкант будет заниматься в Штатах — остается неизвестным, добавил Пригожин.

Ранее сообщалось, что рэпер VACÍO смог сбежать в США через Армению при помощи «третьих лиц». Он обманул на деньги российский лейбл и теперь собирается отказаться от гражданства РФ.

Напомним, в ночь на 21 декабря в модном столичном клубе MUTABOR состоялась скандальная «голая вечеринка». Васильев пришёл на неё в одном носке, прикрывавшем половой орган. За это Vacío получил повестку в армию и открытое административное дело.

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Российские учёные спасли ценную породу коров, устойчивую к болезням
27 мая 2024, 18:36

Фото: iStock/Lorenzo_Salas

Учёные Всероссийского института животноводства им. Л.К. Эрнста сохранили горбатовскую породу коров, устойчивую к болезням.
Отмечается, что порода устойчива, в частности, к таким болезням, как лейкоз, туберкулез и бруцеллез. Молоко таких коров отличается высокой жирностью и белковостью.

Как передаёт Газета.ру, для получения потомства учёные использовали семя двух чистопородных быков красной горбатовской породы и получили два бычка, которые будут использованы для создания банка семени, а отобранные тёлки станут донорами яйцеклеток для получения эмбрионов методом экстракорпорального оплодотворения.

Ранее биологи из Уральского федерального университета (УрФУ) предложили добавлять в пищевые добавки не только корень, но и листья солодки из-за их пользы для здоровья.

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#молоко
#ученые
#животные
#коровы
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Египетский солдат погиб на КПП «Рафах» после перестрелки с израильскими военными
27 мая 2024, 18:30

Фото: iStock/Gilnature

На пограничном пункте «Рафах» между сектором Газа и Египтом утром 27 мая произошла перестрелка, в которой участвовали солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и египетские военные.
Об этом сообщила радиостанция Kan.

По имеющейся информации, в результате перестрелки погиб египетский военнослужащий, а израильские солдаты не понесли потерь. ЦАХАЛ начал расследование причин случившегося.

Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между Израилем и Египтом, вызванного действиями ЦАХАЛа на КПП «Рафах». С начала активных боевых операций Израиля в этом районе, которые начались около трех недель назад, Египет прекратил доставку гуманитарной помощи в Газу.

В результате, под давлением США, Египет возобновил поставки через переход Керем Шалом.

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Войска группировки «Север» уничтожают технику ВСУ на Харьковском направлении — видео
Группировкой «Север» уничтожена украинская САУ «Богдана» и САУ 2С3 «Акация»
27 мая 2024, 17:53

Фото: iStock/IherPhoto

Российские военнослужащие из группировки «Север» уничтожают украинскую технику на Харьковском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»
Сообщается, что в районе Русские Тишки уничтожена украинская САУ «Богдана», а в районе Вильча уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» ВСУ.



Министерство обороны России не давало официального подтверждения данной информации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Подмосковье зафиксировано 67 нарушений правил пожарной безопасности в лесах
27 мая 2024, 17:52

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

За прошедшие выходные зафиксировано 67 нарушений правил пожарной безопасности в лесах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
С 24 по 27 мая в связи с установлением на территории земель лесного фонда IV класса пожарной опасности на территориях подмосковных лесничеств установлен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них.

«За 25 и 26 мая после введения режима ограничения пребывания граждан в лесах для 11 подмосковных лесничеств, сотрудники лесной охраны Комлесхоза провели 298 патрулирований и выявили 67 нарушений лесного законодательства, в том числе 19 нарушений за въезд транспорта в леса» — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Напомним, что что за поджог, который привел к лесному пожару, будет уголовная и административная ответственность, а именно лишение свободы на срок до 10 лет штрафы для физических лиц — до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 110 тыс. рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей.

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#лесные пожары
#подмосковье
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Участники «Би-2» получили гражданство Молдавии
Санду подписала указ о предоставлении гражданства Молдавии музыкантам «Би-2»
27 мая 2024, 17:50

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства нескольким участникам группы «Би-2».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента республики.

7 мая Санду заявила, что некоторые участники «Би-2» могут получить молдавское гражданство, если у них будут все необходимые документы. Она отметила, что предоставление гражданства «ценным и талантливым» людям может быть выгодно для страны.

23 апреля глава пресс-службы администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что несколько членов группы «Би-2» и их родственники подали заявки на получение молдавского гражданства. Однако, имена этих музыкантов не были раскрыты.

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Автоэксперт Холодов объяснил неэффективность ужесточения мер за скрытые номера
27 мая 2024, 17:42

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Зампред комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК и вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов заявил о неэффективности мер по ужесточению наказания для автовладельцев, скрывающих номера машин.
«Дорожные камеры и сами инспекторы могут фиксировать такие нарушения и привлекать водителей к ответственности. Однако может возникнуть сложность с доказательством, что данное устройство принадлежит хозяину машины. Каким образом удастся подтвердить, что имел место факт установки устройств, скрывающих номерные знаки, неясно», — отметил в беседе с RuNews24 Холодов.

До этого стало известно, что в Кузбассе Следственный комитет проверяет водителя автобуса, который высадил ребёнка за неуплату проезда. Отмечается, что безналичную оплату проезда он не принял, к тому же у девочки не оказалось при себе телефона, так что в итоге школьница была высажена без средств связи.

«В настоящее время следователями СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в СМИ», — приводит «Сiбдепо» сообщение СК Кузбасса.

Ранее сообщалось, что в Курске водитель автомобиля Mercedes сбил ребёнка и взрослого на тротуаре, а затем врезался в жилой многоэтажный дом.

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