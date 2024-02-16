Врач Тен: Маникюр может привести к гепатиту

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Заведующая отделением медицинской профилактики и общественного здоровья Видновской КБ, врач Зарема Тен заявила, что маникюр, сделанный с пренебрежением санитарных норм, может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, в том числе, к гепатиту.
«При процедуре специалист использует ножнички, щипчики, кусачки, насадки для аппарата. Все принадлежности могут травмировать кожу. Если это салон, который пренебрегает стерилизацией инструментов, то такие травмы могут привести к тому, что у пациента возникнет заражение таким серьёзным заболеванием, как гепатит», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Тен.
Она уточнила, что это может быть гепатит B, реже — гепатит C.
Ранее руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявлял, что самозанятые мастера маникюра могут быть опасны, поскольку они могут не соблюдать санитарно-эпидемиологические и иные нормы, что может нести опасность для клиента.
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Мелисса Тимофеева