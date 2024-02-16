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Врач Тен: Маникюр может привести к гепатиту

16 февраля 2024, 20:55
Фото: istockphoto.com/MaximFesenko

Фото: istockphoto.com/MaximFesenko

Заведующая отделением медицинской профилактики и общественного здоровья Видновской КБ, врач Зарема Тен заявила, что маникюр, сделанный с пренебрежением санитарных норм, может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, в том числе, к гепатиту.
«При процедуре специалист использует ножнички, щипчики, кусачки, насадки для аппарата. Все принадлежности могут травмировать кожу. Если это салон, который пренебрегает стерилизацией инструментов, то такие травмы могут привести к тому, что у пациента возникнет заражение таким серьёзным заболеванием, как гепатит», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Тен.

Она уточнила, что это может быть гепатит B, реже — гепатит C.


Также она отметила вред для организма ультрафиолетовых ламп, используемых при маникюре и педикюре.

Ранее руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявлял, что самозанятые мастера маникюра могут быть опасны, поскольку они могут не соблюдать санитарно-эпидемиологические и иные нормы, что может нести опасность для клиента.

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#гепатит
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Диетолог Журавлева назвала неожиданную альтернативу энергетикам и кофе
Диетолог Журавлева рекомендовала употреблять имбирь
16 февраля 2024, 20:39

Фото: istockphoto.com/grafvision

Диетолог Полина Журавлева заявила, что имбирь содержит гингерол, который помогает взбодриться.
Поэтому, считает специалист, этим продуктом можно заменить вредные для организма кофе и энергетики.

«Можно и вовсе обойтись без такого вещества как кофеин и взбодриться при помощи гингерола. Он разогревает организм и славится своими антибактериальными свойствами. Очень много его в имбире, так что заваривайте настои из корня этого чудо-растения или добавляйте в тот же зеленый чай», – пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявляла, что кофе может помогать в похудении, так как улучшает метаболизм. Напиток также стимулирует выработку гормона счастья, и человеку не хочется заедать стресс или плохое настроение.

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#диетолог
#стресс
#питание
#продукты
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Подмосковный педиатр Гусарова назвала запрещённые при «кишечном гриппе» продукты
16 февраля 2024, 20:06

Фото: Istockphoto / Suzi Media Production

Некоторые продукты питания категорически противопоказаны во время заболевания ротавирусной инфекцией, которое часто называют «кишечным гриппом». Об этом сообщила врач-педиатр дневного стационара КДЦ №1 НИКИ детства Ксения Гусарова.
«Классика ротавируса – высокая температура, рвота, водянистый и обильный стул. Ротавирусная инфекция длится всего 4-5 дней, но они могут быть очень тяжёлыми. Особенно опасно заболевание для грудных детей и для тех, кто плохо набирает вес. В течение суток или раньше у ребёнка может наступить обезвоживание», – предупредила специалист, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Гусарова призвала при возникновении симптомов кишечной инфекции сразу обращаться к врачу.
«И обязательно в первые 2-3 дня соблюдать диету. Больным нельзя молочные продукты, свежие овощи и фрукты. Категорически запрещены бульоны, жирное мясо. Нежелательно сладкое, чтобы избежать процессов брожения в желудке. Кормить ребёнка можно отварным рисом, картофельным пюре без масла, белым подсушенным хлебом. Можно дать печёное яблоко или немного банана», – отметила врач.
Она добавила, что больного обязательно нужно обильно поить. После каждого эпизода диареи детям до 2 лет нужно давать 50-100 мл жидкости, старше 2 лет – по 100-200 мл. Выпаивать нужно маленькими дробными и частыми порциями, а детей на грудном вскармливании часто прикладывать к груди.

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#московская область
#педиатр
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Солнечногорские хирурги спасли жизнь пациента с отёком мозга
16 февраля 2024, 19:20

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Валентина Максимова

Врачи Солнечногорской больницы спасли пациента с тяжёлой черепно-мозговой травмой, успешно проведя ему трепанацию черепа. 44-летнего мужчину нашли без сознания у подъезда.
Бригада скорой помощи доставила его в медучреждение. Компьютерная томограмма показала острую субдуральную гематому левого полушария.
«При поступлении в больницу пациент был в коме, у него отмечалась слабость в правых реке и ноге. Во время операции был зафиксирован отёк головного мозга, проведены дополнительные профилактические мероприятия», – рассказала нейрохирург Любовь Горнаева, которая проводила операцию.
После хирургического вмешательства мужчина пришёл в себя в реанимации. К нему вернулась чувствительность в правых конечностях. Впереди у пациента – курс реабилитации.

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#подмосковье
#московская область
#солнечногорск
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#здравоохранение
#медицина
#хирург
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Физиотерапевт Малиновская рассказала, что спасёт школьников от грыжи
Физиотерапевт Малиновская рекомендовала школьникам сидеть прямо
16 февраля 2024, 19:11

Фото: istockphoto.com/Sneksy

Физиотерапевт Видновской КБ Минздрава МО Светлана Малиновская заявила, что для исключения грыжи школьникам необходимо прямо сидеть за партой.
«Надо, чтобы обе стопы были на полу, чтобы колени и тазобедренный сустав были согнуты под прямым углом. Чтоб спина и плечи были ровные — плечи опускаем, сводим лопатки, представляем, что за макушку нас тянут к потолку», — отметила в беседе с NEWS.ru Малиновская.

Она добавила, что в прямую позу необходимо возвращаться каждый раз, как только возникает чувство того, что спина искривилась.

Ранее врач-терапевт, аллерголог, иммунолог Людмила Лапа предупредила в эфире «Радио 1» отмечала, что с приближением весны необходимо поддержать слабеющий из-за авитаминоза иммунитет, помня пи этом, что далеко не во всех свежих фруктах содержатся необходимые для этого витамины.

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#врач
#здоровье
#школьники
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Названы основные симптомы болезни щитовидной железы
Врач Фатеева: Депрессия и озноб могут говорить о болезни щитовидной железы
16 февраля 2024, 18:53

Фото: istockphoto.com/Pheelings Media

Эндокринолог Анастасия Фатеева заявила, что наиболее распространёнными проявлениями болезней щитовидной железы являются озноб и депрессия.
«Гипертиреоз означает, что щитовидка слишком активна, что вызывает потливость, чувство жара, потерю веса и учащенное сердцебиение. Гипотиреоз, наоборот, говорит о недостаточной работе железы: озноб, набор веса, отёк, сухость кожи, выпадение волос и замедление сердцебиения», — пояснила в беседе с NEWS.ru Фатеева.

Также о недуге могут говорить резкая смена настроения, ухудшение зрения и низкое либидо.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что у людей, привыкших завтракать до 8 утра, риск развития сахарного диабета снижается на 59%.

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#врач
#здоровье
#заболевания
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Названа одна из основных причин рака
Врач Сулиманов назвал курение причиной более 10 форм рака
16 февраля 2024, 18:07

Фото: istockphoto.com/utah778

Врач-онколог Магомед Сулиманов заявил, что курение является одной из основных причин более 10 форм рака.
«В том числе рака лёгкого, гортани, пищевода, печени, поджелудочной железы, лейкемии, почек и др. Особое место в этом списке занимает рак лёгкого — один из самых распространённых среди курящих мужчин. По данным ВОЗ, от рака легкого ежегодно умирает около 1 млн человек, или каждый третий курильщик», — добавил в беседе с Газета.ру Сулиманов.

Он отметил, что спасти от заболевание может полный отказ сигарет.

Ранее онколог, онкохирург Антон Иванов заявлял, что такие симптомы, как покраснение и быструю утомляемость глаз, а также расширение зрачка, образование сгустков крови в передней части глаза, отслоение сетчатки, прогрессивное ухудшение зрения могут указывать на рак.

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#врач
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Иммунолог Лапа: «Не запечёте яблоки и бананы – не получите железа»
Иммунолог Лапа назвала источниками железа запечённые фрукты
16 февраля 2024, 16:04

Фото: Istockphoto / Artit_Wongpradu

С приближением весны необходимо поддержать слабеющий из-за авитаминоза иммунитет. Однако следует помнить, что далеко не во всех свежих фруктах содержатся необходимые для этого витамины, предупредила в эфире «Радио 1» врач-терапевт, аллерголог, иммунолог Людмила Лапа.
«Наш организм слабеет, весной витаминов недостаточно, и лучше витамина С ещё никто ничего не придумал, особенно если есть какие-то проблемы со слизистыми – больное горло, насморк, десна побаливает. Для поддержания иммунитета необходимы здоровая пища и отдых. К фруктам отношусь непросто, потому что зимой в них нет никаких витаминов, это уже доказано. А вот витамин C можно получать из лимонов и апельсинов, если нет аллергии. В яблоках этого витамина очень мало», – сказала врач.
По словам Людмилы Лапы, если рассматривать в качестве источника железа такие фрукты, как яблоки и бананы, то их гораздо эффективнее запекать.
«Да, в яблоках содержится железо, но в той форме, в которой оно усваивается. Если вы его термически обработаете, оно будет усваиваться. Запечённые яблоки – пожалуйста, те же бананы, но запечённые», – отметила собеседница «Радио 1».
Она также призвала жителей Подмосковья пройти бесплатную диспансеризацию в своей поликлинике. По данным Минздрава региона, с начала года этой возможностью воспользовались уже более 380 тысяч пациентов старше 18 лет. В министерстве напомнили, что регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров позволяет выявить заболевания на ранней стадии, что позволит быстрее вылечить их.

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#здоровье
#здравоохранение
#врач
#иммунитет
#фрукты
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В Дмитровской больнице заработал новый рентген-аппарат
16 февраля 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новый цифровой рентгеновский аппарат начал работать во взрослой поликлинике Дмитровской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Сегодня открываем рентген-кабинет во взрослой поликлинике Дмитровской больницы. Медицинская техника установлена взамен старой аналоговой, которая уже не отвечала современным требованиям», — пояснила первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Она добавила, что на закупку и установку нового рентген-аппарата, а также на ремонт кабинета было направлено свыше 20 миллионов рублей.

Новый рентгеновский аппарат делает более чёткие снимки, при этом лучевая нагрузка, которую получают пациенты в процессе исследования, значительно снижена по сравнению с аппаратами предыдущего поколения.

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#рентген
#медицинское оборудование
#здравоохранение
#светлана стригункова
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Подмосковные врачи удалили из живота ребёнка трёхлитровую опухоль
16 февраля 2024, 13:33

Фото: iStock/gorodenkoff

Гигантскую лимфатическую опухоль объёмом три литра удалили из брюшной полости двухлетнего мальчика специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Ребёнка в больницу привезли родители, обеспокоенные быстрым ростом живота у своего малыша. Обследование показало наличие лимфангиомы — опухоли из лимфатических сосудов. Такая опухоль состоит из жидкости, которая находится внутри плотной оболочки.

Лимфангиома занимала две трети живота ребёнка и сдавливала соседние органы, не давая им нормально работать.

«Опухоль решено было удалять лапароскопически — через проколы. Объем удалённой лимфатической жидкости составил три литра», — сказал завотделением детской хирургии МОЦОМД Владимир Трунов.

Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

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