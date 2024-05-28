Бьюти-эксперт Горбунова назвала основные секреты ухода за кожей вокруг глаз

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Бьюти-блогер и основатель салона красоты Рия Горбунова заявила, что для сохранения здоровья кожи вокруг глаз необходим грамотный уход, правильное питание, здоровый сон и отказ от вредных привычек.
Также она отметила важность подбора правильной и качественной уходовой и декоративной косметик с хорошим составом. По её словам, ухудшить состояние кожи может частое трение глаз.
Горбунова добавила, что для того, чтобы избежать появления «гусиных лапок», нужно не пренебрегать очками для зрения при чтении и работе за компьютером.
До этого терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин назвал самыми безопасными периодами нахождения на улице во время жары с 06:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00.
Ранее невролог, врач-эксперт Екатерина Демьяновская заявляла, что сон в жару может снижать иммунитет.
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Горбунова добавила, что для того, чтобы избежать появления «гусиных лапок», нужно не пренебрегать очками для зрения при чтении и работе за компьютером.
«Соблюдение этих рекомендаций поможет поддерживать кожу вокруг глаз в здоровом состоянии и замедлить процесс старения», — подытожила в беседе с «Вечерней Москвой» Горбунова.
До этого терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин назвал самыми безопасными периодами нахождения на улице во время жары с 06:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00.
«Самое безопасное время для прогулок до 12:00, пока солнце не в зените. Мы можем спокойно получать ультрафиолетовые ванны в хорошо переносимую температуру. А дальше «включается» режим инфракрасного света, когда солнце уже греет и припекает. Следующий период — это с 16:00 до 18:00, когда уже не будет такого опасного солнца», — прокомментировал в беседе с RT Кондрахин.
Ранее невролог, врач-эксперт Екатерина Демьяновская заявляла, что сон в жару может снижать иммунитет.
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Мелисса Тимофеева