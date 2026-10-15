Российский регион утопает в 40-сантиметровых сугробах

15 октября 2026, 03:40

Высота снежного покрова в Магаданской области достигла 42 сантиметров

Фото: iStock/MarianVejcik

Практически на всей территории Магаданской области установился снежный покров. Об этом агентству ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.