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Российский регион утопает в 40-сантиметровых сугробах

Высота снежного покрова в Магаданской области достигла 42 сантиметров
Фото: iStock/MarianVejcik

Практически на всей территории Магаданской области установился снежный покров. Об этом агентству ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.



По данным синоптика, в центральных и северных районах региона толщина снежного слоя варьируется от шести до 20 сантиметров, а в отдельных местах достигает 42-х. При этом побережье Охотского моря пока остаётся свободным от снега из-за близкого расположения акватории. Макарова также предположила, что максимальная высота снежного покрова могла сформироваться на наветренном склоне.

Ранее синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве выпадет первый снег. По его прогнозам, это может произойти уже в третьей декаде октября, однако серьёзных осадков не ожидается.

Александр Огарёв

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