Cartier и Pandora потеряли эксклюзивные права на торговые знаки в РФ

29 сентября 2025, 12:25

Фото: iStock/Sitthipong Pengjan

Ювелирные дома Cartier и Pandora лишились эксклюзивных прав на торговые знаки в России из-за истечения их сроков действия в Роспатенте. Об этом сообщает «Постньюс».





Отмечается, что торговые марки Cartier и Pandora были популярны в России и занимали ведущие позиции на рынке ювелирных изделий и аксессуаров.





«Сроки их действия в Роспатенте подошли к концу, а регистрация брендов завершилась в конце лета 2025 года», — говорится в материале.