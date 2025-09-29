Cartier и Pandora потеряли эксклюзивные права на торговые знаки в РФ
Ювелирные дома Cartier и Pandora лишились эксклюзивных прав на торговые знаки в России из-за истечения их сроков действия в Роспатенте. Об этом сообщает «Постньюс».
Отмечается, что торговые марки Cartier и Pandora были популярны в России и занимали ведущие позиции на рынке ювелирных изделий и аксессуаров.
«Сроки их действия в Роспатенте подошли к концу, а регистрация брендов завершилась в конце лета 2025 года», — говорится в материале.
Теперь же названия этих брендов станут доступны для регистрации и использования третьим лицам.
12 сентября стало известно, что автомобильная компания Mercedes заново регистрирует товарный знак в России. Бренд хочет продавать автомобили и запчасти, а также делать ремонт. Марка ушла из России в марте 2022 года.