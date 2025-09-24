Coca-Cola может потерять право на товарный знак в России этой осенью

24 сентября 2025, 07:13

РИАН: Coca-Cola может потерять право на товарный знак в РФ в конце октября 2025 года

Фото: iStock/Fotoatelie

Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company может утратить права на свой товарный знак на территории Российской Федерации в конце октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные из электронной базы Роспатента.





Согласно документам, срок действия регистрации истекает 31 октября 2025 года, а изначально товарный знак был внесен в реестр еще в далеком 1925 году.



К тому же, знак Coca-Cola признан в России общеизвестным с 1996 года. Такой статус позволяет бренду сохранять силу независимо от срока действия и использования.



