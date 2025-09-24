Coca-Cola может потерять право на товарный знак в России этой осенью
РИАН: Coca-Cola может потерять право на товарный знак в РФ в конце октября 2025 года
Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company может утратить права на свой товарный знак на территории Российской Федерации в конце октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные из электронной базы Роспатента.
Согласно документам, срок действия регистрации истекает 31 октября 2025 года, а изначально товарный знак был внесен в реестр еще в далеком 1925 году.
К тому же, знак Coca-Cola признан в России общеизвестным с 1996 года. Такой статус позволяет бренду сохранять силу независимо от срока действия и использования.
Американская Coca-Cola подала иск к ООО «Кока-кола Компании» в Москве
В материале отмечается, что правообладатель неоднократно продлевал действие товарного знака в РФ. Последний раз такая процедура проводилась в 2015 году.
Напомним, что в марте 2022 года Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России, а летом того же года — о прекращении производства и продаж напитков под международными брендами.
Российское подразделение компании было переименовано в ООО «Мултон Партнерс» и запустило производство альтернативного продукта «Добрый Cola».
Ранее сообщалось, что банки в РФ теперь обязаны информировать клиентов о конкретных причинах блокировки карт или приостановления операций, а также в недельный срок рассматривать пояснения граждан.