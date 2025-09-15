Достижения.рф

Компания PepsiCo подала заявку на товарный знак Mirinda в России

PepsiCo планирует зарегистрировать в России товарный знак бренда Mirinda
Фото: Istock/darios44

Американская компания PepsiCo подала заявку на регистрацию в России товарного знака безалкогольного напитка Mirinda. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.



Компания направила документы 11 сентября. Заявитель планирует использовать товарный знак для производства и продажи газированной воды, лимонадов, сиропов, смузи и других напитков.

PepsiCo входит в число крупнейших мировых производителей продуктов питания и напитков. Корпорации принадлежат такие бренды, как Pepsi, Mirinda и 7up. Регистрация товарного знака не говорит о планах по возвращению бренда на российский рынок. Эта процедура обеспечивает правовую охрану и защищает интеллектуальную собственность компании.

