McDonald's грозит потеря товарных знаков в России

28 сентября 2025, 04:31

Компания McDonald's может утратить ряд товарных знаков в России в 2026 году

Фото: iStock/Wojciech Kozielczyk

Компания McDonald's рискует утратить права на ряд товарных знаков в России в январе 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из электронной базы Роспатента.





Речь идет о таких известных знаках, как «Макдоналдс», «Биг Мак» и «Чикен Макнаггетс» — они предполагают производство пищевой продукции и ресторанные услуги на территории РФ. Срок действия исключительных прав на эти товарные знаки истекает 22 января 2026 года.



По словам генерального директора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной, после этой даты у корпорации еще сохранится возможность продлить регистрацию в течение шестимесячного штрафного срока с уплатой повышенной пошлины.



