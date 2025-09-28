McDonald's грозит потеря товарных знаков в России
Компания McDonald's может утратить ряд товарных знаков в России в 2026 году
Компания McDonald's рискует утратить права на ряд товарных знаков в России в январе 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из электронной базы Роспатента.
Речь идет о таких известных знаках, как «Макдоналдс», «Биг Мак» и «Чикен Макнаггетс» — они предполагают производство пищевой продукции и ресторанные услуги на территории РФ. Срок действия исключительных прав на эти товарные знаки истекает 22 января 2026 года.
По словам генерального директора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной, после этой даты у корпорации еще сохранится возможность продлить регистрацию в течение шестимесячного штрафного срока с уплатой повышенной пошлины.
Если этого не произойдет, права на товарные знаки будут утрачены полностью.
Напомним, что McDonald's приостановил работу в России в марте 2022 года.
