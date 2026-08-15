Cartier не смог засудить Sunlight за копирование своих украшений

15 августа 2026, 12:51

Cartier потребовал взыскать с Sunlight 25 млн рублей — суд отклонил жалобу

Джейкоб Элорди в браслетах Cartier (Фото: Instagram* / @cartier)

Ювелирный дом Cartier снова не смог добиться от российского суда запрета на продажу украшений Sunlight, которые, по мнению французской компании, похожи на изделия из знаменитой коллекции Love. Об этом сообщает РИА Новости.