Cartier не смог засудить Sunlight за копирование своих украшений
Ювелирный дом Cartier снова не смог добиться от российского суда запрета на продажу украшений Sunlight, которые, по мнению французской компании, похожи на изделия из знаменитой коллекции Love. Об этом сообщает РИА Новости.
Cartier настаивал, что российская сеть использует дизайн, схожий с фирменными браслетами и кольцами бренда. Представители ювелирного дома требовали запретить Sunlight продавать спорные украшения, а также взыскать с компании 25 миллионов рублей компенсации.
Однако очередную жалобу Cartier российский суд отклонил. Таким образом, на данный момент требование французского бренда о запрете продаж не удовлетворено.
Коллекция Love считается одной из самых узнаваемых у Cartier: её украшения выполнены с характерными декоративными элементами, которые стали фактически визитной карточкой бренда. Именно сходство дизайна с этими изделиями и стало предметом судебного спора.
Для Sunlight решение означает, что компания пока может продолжать продавать спорные украшения, а требование Cartier о многомиллионной компенсации осталось без удовлетворения.
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