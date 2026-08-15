Рабочие нашли золотой тайник на несколько миллионов во время ремонта
Во время ремонта здания Центра общей социальной помощи Восточной Фландрии в бельгийском муниципалитете Синт-Гиллис-бей-Дендермонде рабочие наткнулись на неожиданную находку. В стене подвала скрыли сейф, внутри которого оказались золотые самородки с индивидуальной нумерацией, монеты и слитки. По предварительным данным, стоимость клада оценивается примерно в девять миллионов евро.
Как сообщает телеканал RTL со ссылкой на местную прокуратуру, сотрудники строительной компании De Brand сразу же уведомили заказчика о своей находке. На место оперативно прибыла полиция, которая изъяла драгоценности и поместила их в надёжное хранилище.
Теперь правоохранительные органы Восточной Фландрии ведут расследование, чтобы установить происхождение золота и найти его законного владельца. На текущий момент никто не заявлял о своих правах на обнаруженное состояние.
Если хозяин сокровища так и не объявится, золото может перейти в собственность социального центра. В организации уже заявили, что направили бы неожиданный бюджет на создание дополнительных мест для бездомных. Остаётся открытым и вопрос о возможном вознаграждении для рабочих.
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