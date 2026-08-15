Рабочие нашли золотой тайник на несколько миллионов во время ремонта

15 августа 2026, 11:33

RTL: в Бельгии рабочие обнаружили золотой тайник на 9 млн евро в стенке

Фото: istockphoto/bodnarchuk

Во время ремонта здания Центра общей социальной помощи Восточной Фландрии в бельгийском муниципалитете Синт-Гиллис-бей-Дендермонде рабочие наткнулись на неожиданную находку. В стене подвала скрыли сейф, внутри которого оказались золотые самородки с индивидуальной нумерацией, монеты и слитки. По предварительным данным, стоимость клада оценивается примерно в девять миллионов евро.