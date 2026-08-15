Женщина из Норильска получила срок за угрозы ради квартиры в Москве и Porsche Cayenne

15 августа 2026, 12:41

Фотомодель из Норильска получила 9 лет колонии за шантаж китайского ресторатора

Фото: Istock / SeventyFour

26-летнюю фотомодель из Норильска Элизу Райкулову приговорили к девяти годам лишения свободы за шантаж владельца китайского ресторана в Москве.