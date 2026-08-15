Женщина из Норильска получила срок за угрозы ради квартиры в Москве и Porsche Cayenne
26-летнюю фотомодель из Норильска Элизу Райкулову приговорили к девяти годам лишения свободы за шантаж владельца китайского ресторана в Москве.
По данным Mash, девушка требовала у мужчины квартиру стоимостью около 12 миллионов рублей и Porsche Cayenne, угрожая раскрыть его жене подробности их отношений и заявляя, что якобы ждёт от него ребёнка.
С ресторатором Хэ Бо, владельцем заведения FeiFan, Райкулова познакомилась в дейтинг-приложении. После переписки они несколько раз встретились, а затем у них начались отношения. Мужчина, по данным издания, рассказал девушке, что женат, но утверждал, что не любит супругу.
Позже отношения пары закончились. Райкулова познакомилась с другим гражданином Китая — студентом МГУ Ченом Ч. Именно с ним у неё впоследствии были отношения.
После расставания с Хэ Бо, по словам модели, мужчина якобы продолжал её преследовать и не мог смириться с разрывом. Вскоре Чен внезапно прекратил учёбу и улетел в Китай. Через неделю после его отъезда Райкулова узнала о беременности. Однако ребёнок, как выяснилось, был не от Хэ Бо, а от Чена.
По версии следствия, тогда девушка решила использовать ситуацию для давления на бывшего возлюбленного. Она начала угрожать ресторатору тем, что расскажет его жене об их связи и заявит, что ждёт от него ребёнка.
Сначала мужчина поддался на шантаж и переводил Райкуловой по 20–30 тысяч рублей в месяц. Однако со временем требования девушки стали значительно серьёзнее. Когда речь зашла уже о квартире в Москве за 12 миллионов рублей и Porsche Cayenne, Хэ Бо обратился в полицию.
Правоохранители провели расследование, после чего дело дошло до суда. В итоге Райкулову признали виновной и приговорили к девяти годам лишения свободы.
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