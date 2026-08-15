Антон Вихровей 16 августа: как защитить дом от нечистой силы, привлечь достаток и узнать, какой будет зима, народные приметы
Согласно народному календарю, 16 августа отмечается день Антона Вихровея. Это имя прижилось не случайно: в это время года часто поднимаются сильные, вихревые ветры, будто сама природа готовится к переменам. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Антония Римлянина, чудотворца и основателя Антониева монастыря в Великом Новгороде. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История ппраздникаДо прихода христианства 16 августа приходилось на пору, когда лето уже клонилось к осени, а ветры становились резкими и непредсказуемыми. Славяне верили, что в эти дни духи стихии пробуждаются, и называли этот период временем Вихрового дня — когда ветер «вихрует», кружа, как колесо, судьбы людей. В такие дни старались не выходить в поле, чтобы не попасть в беду.
С приходом православия языческие образы трансформировались. Церковь установила память преподобного Антония Римлянина, чья жизнь стала символом духовного упорядочения среди хаоса мирской суеты. Родился он в Риме, в знатной семье, но ещё юношей ощутил призыв к иноческой жизни. Оставив родину, он прибыл в Новгород — один из духовных центров Руси. В 1117 году он основал на берегу реки Волхов Антониев монастырь, ставший оплотом веры, просвещения и милосердия.
Монастырь, построенный на месте языческого капища, символизировал торжество христианства над древними верованиями. Антоний жил в строгом посте, молитве и труде, проповедуя смирение и трудолюбие. Преподобный заботился о том, чтобы из монастырских доходов оказывалась помощь нищим, сиротам и вдовам. Его почитали как заступника за бедных, защитника от бурь и исцелителя душевных недугов.
С тех пор день его памяти стал временем, когда молятся об умиротворении страстей, просят помощи в борьбе с гневом, сомнениями и тревогой.
Традиции дняДень Антона Вихровея на Руси был наполнен множеством обрядов, в которых языческая древность тесно переплеталась с православным почитанием святого. В этот день природа давала последние щедрые дары уходящего лета, и люди стремились использовать их на благо себе и своему дому.
Второе название дня — Исаакий Малинник. Праздник связан с началом активного сбора поздней лесной малины. Считалось, что ягода, собранная в этот день, обладает особой целебной силой и помогает от многих болезней. Женщины и дети отправлялись в лес, чтобы запастись сладким урожаем для семьи. Из малины варили варенье, которое, как верили, будет не только лакомством, но и лекарством на всю зиму. Ее также ягоду сушили и делали из нее лечебные настойки.
Чтобы защитить дом от нечистой силы, на порог клали ветки чертополоха или освященные травы. Особо смелые опасались выходить вечером в одиночку, чтобы не встретить лешего или блуждающие огни (души неупокоенных умерших).
Одной из древних традиций было проветривание вещей. В этот день люди выносили на улицу не только постельное белье и одежду, но и продукты, полагая, что ветер «унесет все плохое». Верили, что после такого проветривания вещи становятся более полезными и оберегают от болезней.
Земледельцы готовили амбары и погреба к приему нового урожая, проверяли прочность заборов и хозяйственных построек, чтобы успеть починить их до холодов. Также по ветру в этот день предсказывали погоду на октябрь. Говорили: «Каков Антон-вихровей, таков и октябрь».
Народные запретыПредки строго соблюдали ряд запретов, чтобы не навлечь на дом беду.
- Категорически нельзя было заниматься уборкой в доме — подметать пол, вытирать пыль и выносить мусор. Считалось, что вместе с мусором можно «вымести» из дома удачу и благополучие, оставшись без денег;
- Нельзя было ссориться и сквернословить. Любой конфликт, по поверьям, мог перерасти в большую беду. Считалось, что в этот день особенно сильна сила злого слова, и оно может «закрутиться в вихрь», принося беду не только виновнику, но и всему роду;
- Запрещалось оставлять дверь открытой на ночь — чтобы случайно не впустить в дом нечистую силу;
- Не стоило смотреть в зеркало после заката. Наши предки считали, что в этот день в зеркале может отразиться не человек, а дух ветра, и он может «выйти в мир» — принеся беды, болезни и скандалы;
- В этот день не отказывали в помощи прохожим и странникам. Верили, что под видом путника в дом может войти ангел;
- В период Успенского поста верующие должны были воздерживаться от употребления скоромной пищи. Также было необходимо избегать шумных увеселений;
- Нельзя было бездельничать. Кто в этот день «пролежит весь день в кровати», того ждали трудности и неудачи. Тружеников же день обещал наградить успехом в делах.
Приметы
- Сильный ветер с вихрями — к снежной и морозной зиме;
- Много малины в лесу — зима будет суровой;
- Если дождь идёт утром, а к полудню проясняется — осень будет тёплой и сухой;
- Грачи начинают собираться в стаи — до холодов осталось не больше трёх недель;
- Листья на деревьях начали желтеть — осень наступит раньше обычного.