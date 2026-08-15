15 августа 2026, 11:29

Фото: iStock/ Serhii

Согласно народному календарю, 16 августа отмечается день Антона Вихровея. Это имя прижилось не случайно: в это время года часто поднимаются сильные, вихревые ветры, будто сама природа готовится к переменам. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Антония Римлянина, чудотворца и основателя Антониева монастыря в Великом Новгороде. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История ппраздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История ппраздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ Nikolay Tsuguliev

Народные запреты

Фото: iStock/ tsvirkun

Категорически нельзя было заниматься уборкой в доме — подметать пол, вытирать пыль и выносить мусор. Считалось, что вместе с мусором можно «вымести» из дома удачу и благополучие, оставшись без денег;

— подметать пол, вытирать пыль и выносить мусор. Считалось, что вместе с мусором можно «вымести» из дома удачу и благополучие, оставшись без денег; Нельзя было ссориться и сквернословить. Любой конфликт, по поверьям, мог перерасти в большую беду. Считалось, что в этот день особенно сильна сила злого слова, и оно может «закрутиться в вихрь», принося беду не только виновнику, но и всему роду;

Любой конфликт, по поверьям, мог перерасти в большую беду. Считалось, что в этот день особенно сильна сила злого слова, и оно может «закрутиться в вихрь», принося беду не только виновнику, но и всему роду; Запрещалось оставлять дверь открытой на ночь — чтобы случайно не впустить в дом нечистую силу;

— чтобы случайно не впустить в дом нечистую силу; Не стоило смотреть в зеркало после заката. Наши предки считали, что в этот день в зеркале может отразиться не человек, а дух ветра, и он может «выйти в мир» — принеся беды, болезни и скандалы;

Наши предки считали, что в этот день в зеркале может отразиться не человек, а дух ветра, и он может «выйти в мир» — принеся беды, болезни и скандалы; В этот день не отказывали в помощи прохожим и странникам. Верили, что под видом путника в дом может войти ангел;

Верили, что под видом путника в дом может войти ангел; В период Успенского поста верующие должны были воздерживаться от употребления скоромной пищи. Также было необходимо избегать шумных увеселений;

Также было необходимо избегать шумных увеселений; Нельзя было бездельничать. Кто в этот день «пролежит весь день в кровати», того ждали трудности и неудачи. Тружеников же день обещал наградить успехом в делах.

Приметы