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CБУ ведёт обыски у чиновников Минобороны по делу о хищениях на закупке снарядов

28 января 2024, 00:49
Фото: iStock/Liukov

Фото: iStock/Liukov

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об обысках у чиновников Минобороны и менеджеров «Львовского арсенала». По версии следствия, они украли почти полтора миллиарда гривен (около 3,5 млрд рублей) на закупках снарядов.
К сделке причастны бывшие и действующие чиновники МО и руководители аффилированных компаний. Деньги «осваивались» на закупке 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.

В августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов у «Львовского арсенала». Затем Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом. После получения средств, менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину. Однако та не отправила ни одного артснаряда, а полученные средства вывела на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах.


Уточняется, что среди фигурантов числится Александр Лиев, который был руководителем Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Также обыски прошли у нынешнего руководителя этого департамента Тоомаса Накхура и у руководителя «Львовского арсенала» Юрия Збитнева.

Похищенные средства арестованы, решается вопрос их возвращения в Украину. Одного из фигурантов задержали на попытке выехать за пределы Украины, поэтому он находится под стражей. Вопрос о мерах пресечения для остальных сейчас решается. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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#украина
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В Петербурге прогремел салют в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
27 января 2024, 21:34

Фото: iStock/Lev Karavanov

В Санкт-Петербурге прогремел салют в честь 80-летия со дня полного снятия фашистской блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА Новости.
За прекрасным зрелищем на набережной Невы наблюдали тысячи петербуржцев и гостей города.


Также в честь памятной даты были зажжены факелы Ростральных колон и подсвечен Троицкий мост. Цветовая гамма в подсветке соответствовала цветам Ленты Ленинградской победы – оливковому и зеленому. Первый является символом победы, а второй – жизни.

Ранее президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о жертвах геноцида в годы Великой Отечественной войны. Масштабный мемориал открылся в Гатчинском районе Ленинградской области.

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#история
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Германия в тестовом режиме перешла на четырёхдневную рабочую неделю
Bloomberg: из-за кризиса в Германии проведут тестовый переход на «четырёхдневку»
27 января 2024, 19:39

Фото: iStock/arsenisspyros

В Германии на фоне кризиса решили протестировать четырёхдневную рабочую неделю. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что тестовый период будет длиться полгода и стартует 1 февраля. Такому графику будут следовать 45 компаний.

По итогам эксперимента, будет ясно, скажется ли сокращение рабочей недели на производительности труда.

Проект будет запущен, чтобы оживить экономику на фоне кризиса рынка труда. При этом отмечается, что зарплата сотрудников останется прежней.

Руководитель компании, участвующей в эксперименте, Серен Фрике убеждён, что переход на четырёхдневную рабочую неделю позволит сотрудникам быть более мотивированными и повысить производительность своего труда.

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#компании
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Путин и Лукашенко приняли участие в открытии масштабного мемориала в Ленобласти
27 января 2024, 19:12

Фото: сайт Кремля

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии масштабного мемориала в Гатчинском районе Ленинградской области, посвящённого жертвам фашистского геноцида. Высота центральной стелы памятника составляет 47 метров.
Ранее российский лидер возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на знаменитом Невском пятачке, а также посетил Пискарёвское мемориальное кладбище. Под Гатчиной президенты двух стран увидели новый, по-настоящему масштабный и очень печальный памятник.

Фото: сайт Кремля

В центре мемориала расположена фигура матери с детьми, прижимающимися к ней. Её опоясывают два 11-метровых пилона. На поверхности высечены барельефы с изображением людей — стариков, женщин, детей. На их лицах запечатлены выражения ужаса, боли и скорби. Всего выделены 62 человеческие фигуры, которые выполнялись на основе подлинных архивных фотографий.

Путин и Лукашенко возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.




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#лукашенко
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Умер создатель мультсериала «Симпсоны» Буш
От рака скончался создатель мультсериала «Симпсоны» Джон Буш
27 января 2024, 18:58

Фото: iStock/Imagesines

Ушёл из жизни американский продюсер, режиссёр, актёр и лауреат премии «Эмми» Джон Буш. Об этом сообщает THR.
Награду режиссёр получил за работу над созданием популярного мультсериала «Симпсоны».

Отмечается, что Буш скончался в одной из клиник Лос-Анджелеса ещё 23 ноября. Однако общественности стало известно об этом только сейчас.

Причиной смерти режиссёра стала лимфома ствола головного мозга, уточнил близкий друг продюсера.

Буш начался заниматься анимацией в конце 1990-х годов. На его счету большое количество мультипликационных работ. Помимо «Симпсонов» он занимался созданием «Гриффинов», «Скуби-Ду», «Сезона охота» и других известных мультфильмов.

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#сша
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Стала известная возможная сокамерница Блиновской в СИЗО
Соседкой Блиновской по камере в СИЗО может стать обвиняемая в торговле детьми
27 января 2024, 18:37

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Сокамерницей арестованной блогерши Елены Блиновской в СИЗО может стать женщина, обвиняемая в торговле детьми. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».
В настоящее время Блиновская временно находится в 20-местной карантинной камере в СИЗО №6 «Печатники». В ней также размещены женщины, обвиняемые в экономических преступлениях.

Предполагается, что после переселения в другую камеру соседкой Блиновской может стать одна из двух фигуранток дела о продаже детей. В СИЗО сейчас находятся две многодетные матери Юлия Логинова и Наталья Патока, которых обвиняют в торговле детьми.

Женщины находятся в разных камерах, поскольку фигурантам одного дела нельзя общаться до вынесения приговора. Так, к одной из них может попасть Блиновская.

Напомним, что блогер была переведена с домашнего ареста в СИЗО после того, как она нарушила нахождение под арестом. В Новый год она устроила дома вечеринку, на которой присутствовала свидетельница по её делу.

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Ушла из жизни актриса Вера Молчанова
27 января 2024, 18:24

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 82 году жизни скончалась актриса театра и кино Вера Молчанова. Об этом сообщили в пресс-службе Театра на Покровке.
Молчанова была одной из первых актрис, которую режиссёр Сергей Арцибашев пригласил в свою труппу Театра на Покровке. В нём она служила с 1991 года.

Коллектив Театра выразил соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Веры Молчановой.

Дата и место прощания будут озвучены позже, уточнили в театре.

Среди ролей в кино наиболее известные в сериалах «След» и «Закрытая школа».

Ранее сообщалось, что в возрасте 88 лет скончался режиссёр документального кино Юрий Сальников. На его счету свыше сотни фильмов и программ. В течение 25 лет работал во ВГИКе.

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#театр
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Воробьёв и Новак запустили в Королёве головной газораспределительный пункт
27 января 2024, 17:30

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Головной газораспределительный пункт (ГРП) «Самаровка» был запущен сегодня, 27 января, в городском округе Королёв. По видеоконференцсвязи в День энергетики на выставке-форуме «Россия» открыли обновлённый объект вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
В церемонии запуска объекта газоснабжения также приняли участие министр энергетики РФ Николай Шульгинов, гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин и гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Фото: Константин Семенец

ГРП «Самаровка» снабжает необходимым количеством газа весь Королёв. К пункту подключены 1274 дома, около 120 тысяч квартир, полторы тысячи коммунально-бытовых предприятий и 27 котельных. Кроме того, ГРП поставляет газ на предприятия оборонно-космической отрасли с непрерывным циклом производства.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

В День энергетики на стенде Подмосковья, представленном на выставке-форуме «Россия», говорили о реализации мероприятий президентского проекта «Социальная газификация», газовой безопасности и модернизации систем энергоснабжения.

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что уровень газификации населения в регионе составляет 98%. Однако он считает, что оставшиеся 2% для области — это очень много. Ведь каждый человек хочет жить максимально комфортно, даже в самых маленьких посёлках и небольших населённых пунктах. Поэтому работы по газификации будут продолжены, заверил глава региона. В этом году она затронет около 20 тысяч человек, в следующем году — ещё столько же, сообщил Воробьёв.

Фото: Константин Семенец

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что в его ведомстве совместно с представителями регионов идет поиск новых путей и методов совершенствования работы сетей электроснабжения. Аномальные морозы нынешней зимой вскрыли ряд проблем, указали на белые пятна и недоработки, которые надо устранять, чтобы не повторялись ситуации, когда из-за погодных аномалий целые районы и даже населённые пункты оставались без света и тепла, заключил министр.

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#газификация
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#игорь баранов
#андрей воробьёв
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Фильм «Холоп-2» вошёл в тройку лидеров по кассовым сборам российского проката
«Холоп-2» стал вторым самым кассовым фильмом российского проката
27 января 2024, 16:34

Фото: iStock/LeMusique

Фильм «Холоп-2» стал второй самой кассовой кинокартиной российского проката. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что фильм обогнал первую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона, набрав в прокате 3,518 млрд рублей. В настоящее время он занимает второе место.

Лидером российского проката остаётся семейный фильм «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко. Картина собрала 6,787 млрд рублей.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров назвал отсутствие конкуренции главной причиной успеха фильма «Холоп-2». Он заявил, что сейчас в российских кинотеатрах нет «приличного кино».

Другими причинами успеха он назвал хорошую рекламу и работу продакшена, а также популярность первой части. Шнейдеров предположил, что в обозримом будущем выйдет и третья часть фильма режиссёра Клима Шипенко.

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#прокат
#россия
#лидер
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Футбольный «Зенит» представил форму в цветах Ленты Ленинградской Победы
27 января 2024, 15:46

Фото: istockphoto/mundam

Одним из символов победы опустевшего, вымороженного, но не сломленного и выстоявшего города стала оливково-зелёная лента, впервые появившаяся в 1943 году как часть медали «За оборону Ленинграда». Сегодня, 27 января, в день 80-летнего юбилея полного снятия блокады игровую форму в таких цветах представили игроки питерского «Зенита».
Игровой комплект этой формы, посвящённой подвигу Ленинграда и ленинградцев, не имеет логотипов спонсоров и других рекламных символов и надписей. Она выполнена в строгих оливково-зелёных тонах Ленты Ленинградской Победы, которая, как и Георгиевская лента, символизирует силу духа народа-победителя, но является как бы более сдержанной, неброской и спокойной. Так же как и День снятия блокады для всех жителей Петербурга (Ленинграда) — это всегда «праздник со слезами на глазах». На футболках спереди, под логотипом клуба лаконичная надпись: «Город-герой Ленинград».

В заявлении пресс-службы клуба «Зенит» отмечается, что 27 января 2024 года — очень важная дата, так как в этот день город отмечает знаменательное событие в своей истории — полное снятие блокады. Команда надела специальную форму, чтобы отдать дань памяти всем погибшим за 900 блокадных дней. А так же для того, чтобы напомнить об оливково-зелёной Ленте Ленинградской Победы, ставшей символом торжества жизни над смертью.

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#праздник
#город
#георгиевская лента
#герой
#санкт-петербург
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