Сотрудника Минобороны Украины арестовали за хищение $40 млн

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Задержанного накануне руководителя одного из главных управлений Минобороны Украины отправили под арест без права внесения залога. Об этом сообщает издание «Общественное».
Отмечается, что в прошлом году он подписал крупный контракт на поставку оптовой партии снарядов. Имелась возможность закупить товары без посредников, а также предоставлялся альтернативный контракт с тем же изготовителем, но на совершение поставок по низкой стоимости и без посредников. Однако чиновник решил выбрать более сложный вариант, в результате которого иностранной компании-посреднице было отправлено 1,5 миллиона гривен. Эта сумма на 30% превышает ту, что предлагалась за контракт без посредников.
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