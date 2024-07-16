CEO Лапшаков объяснил использование брендами семейных блогеров

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CEO инфлюенс-маркетингового агентства Георгий Лапшаков объяснил, что бренды всё чаще используют в своей рекламе именно семейных блогеров из-за роста интереса к традиционным ценностям, в том числе и в маркетинге.
«Дебют бренда и выход на торговые площадки всегда сопряжён с недостатком доверия и лояльности. Сегодня семейные блогеры — лучшие амбассадоры для производителя, потому что в эту нишу следует обращаться для укрепления позиций на рынке. За последние десятилетия ряд исследований показал, что семейные бренды считаются более надёжными, чем несемейные», — заявил в беседе с Газета.ру Лапшаков.
По его словам, большинство рекламных роликов на телевидении, создающих идеальную картину мира, включают в том числе и идеальный образ семьи.
Ранее бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко заявил, что на фоне проблем с работой YouTube альтернативой видеохостингу для отечественных блогеров могут стать VK Видео.
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