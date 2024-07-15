Специалист Завалишин оценил связь блокировки YouTube и работы сервисов Google

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Директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин предположил, что возможная блокировка YouTube не коснётся работы других сервисов Google.
«Не должно, не просматривается там никакой связи между тем, что обслуживает YouTube и системами, которые обслуживают другие функции. Это отдельные системы, работающие самостоятельным образом, и там не нужно какой-то ювелирной точности, чтобы одну отключить, а другую оставить», — отметил в беседе с Pravda.Ru Завалишин.
А юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский прокомментировал дополнения в закон, предусматривающие обязанность блогеров с аудиторией ежедневно более 1 тыс. человек передавать сведения о себе государству.
«Никто не собирается обязывать блогеров с более чем 1 000 подписчиков регистрироваться в каком-то специальном реестре. Сейчас закон об информации, информационных технологиях и о защите информации и так предусматривает, что распространяемая информация без использования СМИ должна включать в себя достоверные сведения о её обладателе или распространителе в форме и объёме, которые будут достаточны для его идентификации», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.
Ранее бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко заявил, что на фоне проблем с работой YouTube альтернативой видеохостингу для отечественных блогеров могут стать VK Видео.
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Мелисса Тимофеева