Озвучены альтернативы YouTube для блогеров

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Бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко заявил, что на фоне проблем с работой YouTube альтернативой видеохостингу для отечественных блогеров могут стать VK Видео.
«Все ринутся в VK Видео. Это уже происходит — крупные, средние, малые блогеры по умолчанию дублируют контент в VK Видео, и для площадки это хорошо. Но аудитория полностью пока ещё не перешла туда. У RUTUBE — малый трафик, даже несмотря на отличный продакшн, людей там немного», — прокомментировал в беседе с RT Дяченко.
А в пресс-службе продюсерского центра композитора Игоря Матвиенко сравнили блокировку на YouTube российских исполнителей с цензурой нацистской Германии.
«Когда кто-то пытается уничтожить песни о любви к Родине, это очень грустно и напоминает действия в нацистской Германии, когда в 30-е года прошлого века жгли книги», — отметили в беседе с «Известиями» представители пресс-службы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube.
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Мелисса Тимофеева