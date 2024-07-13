Узнает весь мир: SHAMAN анонсировал ответ YouTube за блокировку канала

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Российский певец SHAMAN анонсировал ответ видеохостингу YouTube за блокировку его канала.
«Скоро от меня последует ответка, о которой узнает весь мир», — заявил музыкант на фестивале VK Fest.
Он также отметил, что это «будет бомба».
4 июля YouTube заблокировал канал исполнителя на видеохостинге.
Ранее в Роскомнадзоре напомнили, что с 2020 года видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов, при этом 83 из них были заблокированы только за 2024 год.
При этом депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что подобными действиями площадка делает хуже только себе, мотивируя развиваться отечественные хостинги.
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