Чай связали со снижением риска гипертонии
Регулярное употребление чая связано с меньшей вероятностью повышенного артериального давления, выяснили исследователи после анализа крупных научных работ. Об этом сообщает Frontiers in Nutrition.
Авторы обзора изучили результаты 20 исследований, охвативших свыше 319 тысяч участников. У людей, включавших чай в повседневный рацион, гипертония встречалась примерно на 8% реже.
Четыре исследования с длительным наблюдением показали более заметную связь: привычка пить напиток сопровождалась снижением риска развития гипертонии на 13%. Самые выраженные показатели ученые зафиксировали среди поклонников черного чая, жителей азиатских стран, женщин и людей до 60 лет.
Зависимость между объемом напитка и результатом оказалась неоднородной. Наибольшую разницу исследователи увидели при переходе от полного отказа от чая к умеренному потреблению. Дальнейшее увеличение порций почти не влияло на оценку риска.
Ученые уточнили, что анализ опирался на наблюдательные работы. Поэтому результаты не доказывают, что чай напрямую защищает от гипертонии. Однако регулярное чаепитие может сопровождать более благоприятное состояние сердечно-сосудистой системы.
Чтобы снизить риск гипертонии, важно сделать рацион более сбалансированным. Основу питания должны составлять овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, рыба, нежирное мясо и кисломолочные продукты без избытка сахара. Полезно ограничить соль: взрослым рекомендуется употреблять не более 5 граммов в день, учитывая соль в готовых продуктах, хлебе, колбасах, сырах, соусах и консервах. Вместо соли можно чаще использовать зелень, специи, лимонный сок и натуральные приправы.
Стоит сократить количество переработанного мяса, фастфуда, жареных блюд, сладких напитков, выпечки и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. Важно следить за весом: даже небольшое снижение лишней массы тела помогает уменьшить нагрузку на сердце и сосуды. Алкоголь лучше исключить или максимально ограничить, а от курения — отказаться полностью, поскольку никотин временно повышает давление и повреждает сосуды.
Не менее важны регулярная физическая активность и полноценный отдых. Врачи обычно рекомендуют не менее 150 минут умеренной нагрузки в неделю: быструю ходьбу, плавание, велосипед или танцы. Полезно спать 7–9 часов, снижать уровень стресса с помощью прогулок, дыхательных практик или хобби и периодически измерять артериальное давление. При высоких показателях, головной боли, боли в груди или одышке следует обратиться к врачу.
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