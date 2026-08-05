Чай связали со снижением риска гипертонии

05 августа 2026, 07:08

Front Nutr: Регулярное употребление чая может снижать риск развития гипертонии

Фото: iStock/Stefan Simonovski

Регулярное употребление чая связано с меньшей вероятностью повышенного артериального давления, выяснили исследователи после анализа крупных научных работ. Об этом сообщает Frontiers in Nutrition.