Путин обязал банки уведомлять россиян о кредитах с 1 октября 2027 года
Президент России подписал закон, который с 1 октября 2027 года обязывает банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять заемщиков о заключении договора потребительского кредита или займа через портал «Госуслуги». Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Норма направлена на борьбу с мошенничеством: теперь граждане будут оперативно получать информацию о том, что на их имя оформили кредит. Это позволит своевременно выявить сделки, совершенные без согласия человека или под влиянием злоумышленников. Как пояснял глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, такая мера станет мощным заслоном против незаконного оформления займов.
В уведомлении, которое придет в личный кабинет на портале, будут указаны:
- Процентная ставка на день подписания договора;
- Сумма кредита или лимит кредитования;
- Срок возврата;
- Информация о возможности отказаться от договора в период «охлаждения» (если это предусмотрено).
К 1 июня 2027 года бюро кредитных историй должны обеспечить техническую готовность своих систем для отправки уведомлений. Важно: сведения о процентной ставке, переданные БКИ, не попадут в кредитные отчеты и не будут доступны другим кредиторам — эти данные останутся известны только самому заемщику, подчеркивал зампред ЦБ Алексей Гузнов.