Путин обязал банки уведомлять россиян о кредитах с 1 октября 2027 года

04 августа 2026, 22:04

Путин обязал МФО уведомлять людей о кредитах с 1 октября 2027 года

Фото: istockphoto/Wipada Wipawin

Президент России подписал закон, который с 1 октября 2027 года обязывает банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять заемщиков о заключении договора потребительского кредита или займа через портал «Госуслуги». Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.





Норма направлена на борьбу с мошенничеством: теперь граждане будут оперативно получать информацию о том, что на их имя оформили кредит. Это позволит своевременно выявить сделки, совершенные без согласия человека или под влиянием злоумышленников. Как пояснял глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, такая мера станет мощным заслоном против незаконного оформления займов.



В уведомлении, которое придет в личный кабинет на портале, будут указаны:

