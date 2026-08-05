Кардиолог выделил три основные причины преждевременного старения сердца

05 августа 2026, 06:13

Кардиолог Бойцов: гипертония и диабет приводят к ускоренному старению сердца

Фото: iStock/Ivan-balvan

Артериальная гипертония, сахарный диабет и атеросклероз могут привести к раннему старению сердца. Об этом в беседе с РИА Новости заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.





Эксперт подчеркнул, что сердце — уникальный орган, способный долго сохранять молодость. Ускоренное старение наступает лишь в том случае, если человек не борется с опасными патологиями, а фактически способствует их развитию.



«Сердце начинает стареть ускоренно тогда, когда мы этого добиваемся посредством того, что не препятствуем, а способствуем развитию артериальной гипертонии», — сказал специалист.