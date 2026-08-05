Кардиолог выделил три основные причины преждевременного старения сердца
Кардиолог Бойцов: гипертония и диабет приводят к ускоренному старению сердца
Артериальная гипертония, сахарный диабет и атеросклероз могут привести к раннему старению сердца. Об этом в беседе с РИА Новости заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.
Эксперт подчеркнул, что сердце — уникальный орган, способный долго сохранять молодость. Ускоренное старение наступает лишь в том случае, если человек не борется с опасными патологиями, а фактически способствует их развитию.
«Сердце начинает стареть ускоренно тогда, когда мы этого добиваемся посредством того, что не препятствуем, а способствуем развитию артериальной гипертонии», — сказал специалист.Заболевание нередко появляется на фоне метаболического сердечно‑сосудистого синдрома. Он возникает при комплексном нарушении обмена веществ, добавил кардиолог.
Ещё одним серьёзным фактором риска Бойцов назвал сахарный диабет, который также часто развивается в рамках метаболического синдрома. По словам эксперта, при диабете страдают как мелкие сосуды, так и крупные эластические.
Третьей причиной ускоренного старения сердца специалист считает формирование атеросклеротических бляшек в коронарных артериях. Из‑за них нарушается кровоснабжение сердечной мышцы, снижается поступление кислорода, а в тканях органа начинают развиваться фиброзные изменения, предупредил врач.