Россиянам назвали количество сокращённых рабочих недель в 2026 году
Жителей России ожидают ещё две сокращённые рабочие недели в последние месяцы текущего года. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала доцент Базовой кафедры Торгово‑промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова‑Швец.
В ноябре укороченная рабочая неделя будет связана с празднованием Дня народного единства. В этом году праздник приходится на среду. Вторая сокращённая рабочая неделя запланирована на декабрь — она продлится три дня, с 28 по 30 число.
Ранее эколог Юрий Хитев рассказал о погоде в начале осени. По его словам, сентябрь станет продолжением летнего сезона, так как температура воздуха превысит климатическую норму для этого времени года.
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