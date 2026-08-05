Россиянам назвали количество сокращённых рабочих недель в 2026 году

05 августа 2026, 02:39

Доцент Иванова-Швец: россиян в 2026 году ждут ещё две сокращённые рабочие недели

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Жителей России ожидают ещё две сокращённые рабочие недели в последние месяцы текущего года. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала доцент Базовой кафедры Торгово‑промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова‑Швец.