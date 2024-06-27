В РФ предложили ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей

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Министерство образования РФ выступило с предложением ввести ежемесячную социальную стипендию в размере МРОТ для студентов вузов, которые являются родителями дошкольников. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что выплату предложено включить в нацпроект «Семья», который стартует с 1 января 2025 года. Сейчас в 452 вузах России предоставляется выплата женщинам, которые родили ребенка во время обучения. Кроме этого, в 347 вузах оказывают материальную поддержку отцам или матерям. В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рублей в месяц.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что этот проект будет самым масштабным как по мероприятиям, так и по финансовым вложениям.
Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который с 2025 года возвращает индексацию пенсий работающим пенсионерам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что этот проект будет самым масштабным как по мероприятиям, так и по финансовым вложениям.
Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который с 2025 года возвращает индексацию пенсий работающим пенсионерам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова