Чаплин: Возможность забрать пенсионные накопления может вызвать мошенничества

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Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил о том, что на фоне возможности забрать пенсионные накопления могут начать действовать различные мошенники.
Он рекомендовал никому не рассказывать о своих возможности забрать разом до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений.
А председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что возможность единовременно забрать большую сумму денег в качестве пенсионных накоплений крайне выгодна для самих граждан.
Ранее сообщалось, что в России собираются освободить старших по дому от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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«Тема получения накоплений имеет большое значение как для самих граждан, так и для государственной пенсионной системы. Индексация предельной суммы для единовременной выплаты отражает инфляционные процессы и рост прожиточного минимума, что делает изъятие накоплений более доступным. Это позволяет не только улучшить благосостояние пенсионеров, но и стимулировать экономическую активность. Но лучше никому не рассказывать о том, что есть возможность получения такой крупной суммы денег», — пояснил в беседе с RT Чаплин.
А председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что возможность единовременно забрать большую сумму денег в качестве пенсионных накоплений крайне выгодна для самих граждан.
«Механизм этот хороший, раньше он был привязан к теоретически заработанной пенсии, это создавало много сложностей, много неразберихи, но потом его отвязали от страховой пенсии при определении ежемесячной единоразовой выплаты и привязали к прожиточному минимуму. Соответственно количество получателей разовых выплат увеличивались, это удобно», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.
Ранее сообщалось, что в России собираются освободить старших по дому от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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Мелисса Тимофеева