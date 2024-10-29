В России хотят освободить старших по дому от НДФЛ

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В России собираются освободить старших по дому от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом рассказал замглавы комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Александр Аксененко в беседе с РИА Недвижимость.
Он подчеркнул, что в настоящее время старшие по дому получают зарплату по решению собрания жильцов. Размер выплаты зависит от количества квартир в доме и в крупных городах, где сосредоточены крупные жилые комплексы, может составлять довольно приёмлемую сумму.
Однако при любом раскладе, продолжил депутат, этот доход является прибылью, а значит получатель должен платить НДФЛ и страховой взнос в 30%. При этом чаще всего старшими по дому становятся пенсионеры. Даже если они получают минимальные пять тысяч рублей на этой должности, они уже считаются работающими, а значит их пенсия не индексируется.
В итоге многие управдомы отказываются от работы, поскольку не готовы терять индексацию пенсии из-за заработка в пять тысяч рублей.
В настоящее время в Госдуме рассматривается пакет законопроектов, которыми предлагается вывести выплаты старшим по дому из налогооблагаемой базы, и называть их не зарплатой, а вознаграждением.
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Однако при любом раскладе, продолжил депутат, этот доход является прибылью, а значит получатель должен платить НДФЛ и страховой взнос в 30%. При этом чаще всего старшими по дому становятся пенсионеры. Даже если они получают минимальные пять тысяч рублей на этой должности, они уже считаются работающими, а значит их пенсия не индексируется.
В итоге многие управдомы отказываются от работы, поскольку не готовы терять индексацию пенсии из-за заработка в пять тысяч рублей.
В настоящее время в Госдуме рассматривается пакет законопроектов, которыми предлагается вывести выплаты старшим по дому из налогооблагаемой базы, и называть их не зарплатой, а вознаграждением.
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Анастасия Чинкова