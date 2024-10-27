Путин подписал закон о расчете пенсий силовикам и военным в следующем году

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
Закон, уточняющий порядок расчета пенсионных выплат силовикам и военным в грядущем году, подписал глава государства Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации. По нему, размер денежного довольствия остается на уровне 89,83%.
Пенсия выплачивается также работникам Госпротивопожарной службы, полицейским, сотрудникам ФСИН, судебным приставам, росгвардейцам и сотрудникам органов, контролирующих оборот наркотических веществ.
Об индексации военных пенсий на 5,1% объявляли в мае, а в июле одобрили и приняли.
Ранее эксперт рассказывала, кому повысят пенсионные выплаты с 1 ноября. Прибавку в том числе получат те, кто обращался в Социальный фонд РФ за перерасчетом.
Читайте также:
В Госдуме рассказали о новом методе мошенников, выдающих себя за работников ЖКХ
В России изменят порядок взыскания алиментов
Во Владимирской области запретили ношение никабов и хиджабов в школах
Об индексации военных пенсий на 5,1% объявляли в мае, а в июле одобрили и приняли.
Ранее эксперт рассказывала, кому повысят пенсионные выплаты с 1 ноября. Прибавку в том числе получат те, кто обращался в Социальный фонд РФ за перерасчетом.
Читайте также:
В Госдуме рассказали о новом методе мошенников, выдающих себя за работников ЖКХ
В России изменят порядок взыскания алиментов
Во Владимирской области запретили ношение никабов и хиджабов в школах
Никита Кротов